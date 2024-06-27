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5月新台幣揮別貶勢轉升 壽險業淨匯損數字曝光「寫今年新高」

中央社／ 台北27日電
金管會今天公布數據顯示，新台幣揮別連4個月貶勢，5月轉升值0.38%，壽險業若完全不避險，單月將出現兌換損失達492億元。圖/本報資料照片
金管會今天公布數據顯示，新台幣揮別連4個月貶勢，5月轉升值0.38%，壽險業若完全不避險，單月將出現兌換損失達492億元。圖/本報資料照片

新台幣5月升值1.22角，整體壽險業避險前出現新台幣492億元兌換損失，經過避險及收回外匯價格變動準備金後，壽險業單月匯兌淨影響數為負384億元，創今年新高，帶動壽險業5月稅前淨利降至208億元，探今年新低。

金管會今天公布數據顯示，新台幣揮別連4個月貶勢，5月轉升值0.38%，壽險業若完全不避險，單月將出現兌換損失達492億元。

經過避險後，單月產生273億元避險工具利益，但避險工具換匯成本居高不下、單月仍高達314億元，壽險業再收回149億元外匯價格變動準備金後，最終單月匯兌淨影響數為負384億元，創今年新高。

受匯損及避險成本居高不下影響，整體壽險業5月稅前淨利僅208億元，相比4月腰斬，月減幅高達55.93%。至於產險業5月稅前淨利達18億元，月增28.57%。

在淨投資利益大幅增加下，累計前5月壽險業稅前淨利達1640億元，相比2023年同期轉虧為盈，年增1735億元；前5月產險業稅前淨利達125億元，亦年增4.68倍，主要受惠業務承保利益及財務投資利益成長所致。

業主權益方面，截至今年5月底止，壽險業淨值達2兆4752億元，年增28.4%，反映其他綜合損益項下金融資產部位評價損益顯著回升；產險業淨值達1372億元，年增5成，與業務承保利益及財務投資利益雙增有關。

壽險業 新台幣 產險 金管會

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