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電支用戶更方便了 金管會開放未來可綁定特店和三大平台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日提出電支三大鬆綁措施。圖/本報資料照片
金管會今日提出電支三大鬆綁措施。圖/本報資料照片

為使民眾使用電支更加便利，金管會今日宣布，將對「電支機構業務管理規則」進行修法，最大的突破有二，一是以前電支不能開放綁定平台業者，這次金管會透過修法，由包括外送平台、計程車客運服務平台（例如foodpanda）、停車服務平台等三大平台先行，納入電支機構可直接綁定範圍，第二項突破則是，以前僅能開放不定額的瓦斯水電費的繳納，但在金管會取消正面表列規定之後，未來消費者將可在各種特店上直接綁定電支進行商品的消費。

在修法之後，以往只有像line pay這些第三方支付可以綁定這些平台消費，未來如街口支付、一卡通、全支付這些都可加入綁定三大平台的行列，預計今年第四季可望修法上路。

此外，先前兼營電支業務的銀行業者已有可委外上雲端的法源，但電支業者本身反而沒有，因此，這回金管會修法，也一併給予電支業者可「上雲」的法源基礎，增訂可讓其機房上雲的規定。

金管會統計顯示，使用電支的人數，已從110年6月的1380萬人，至今年4月已至2836萬人，平均每月的代收付金額，則從110年73億，增至今年4月已有151億；而若從當年度的累計代收付餘額來看，110年12月為877億，到了去年底已有1636億，另外，今年前四月就有604億，預計以此速度來看，今年將超過1800億，再創新高。

先前只有瓦斯水電費這些不定額的小額繳費項目，可開放讓電支業者錢包綁定繳費，但金管會鑑於疫情之後，使用電支的民眾越來越多，因此特別向前一步提出上述的修法。舉例來說，Uber Eat以前只可綁信用卡，或像line pay這些第三方支付，但不能綁電支的錢包，如今可以直接綁電支錢包了。

銀行局副局長童政彰說明，經過盤查之後，發現外送、運輸、停車場這三類型的平台，會是最有經濟規模的三大類型，先予以鬆綁可直接綁定，銀行局未來也會滾動式檢討，看對於各種平台，例如旅遊、購物等其他類型，是否不要用正面表列，改採負面表列，讓電支業者綁定平台，即所謂「大特店」的彈性更大。

消費 第三方支付 行動支付 金管會

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