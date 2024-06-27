金管會20年消保篇／消費者提升素養 別當巨嬰

2005年雙卡風暴席捲台灣金融市場，這些當年「 痛」過的消費者，如今已步入中高齡；隨著時代演進，金融商品不斷推陳出新，台灣卻繼續上演「山道猴子 」悲歌。消費者保護固然重要，但同步提升金融素養，避免成為失去風險意識的巨嬰，才是中道。

金融素養指的是消費者的金融知識和行為，以及對金融商品與服務的掌握和使用。金融素養低，消費者容易過度借貸、盲目投資，甚至上當受騙等，影響後續財務生活 。

文化大學永續創新學院院長方元沂觀察，相較過往金融消費者必須透過銀行申訴或走法院途徑，才能主張權益，在金融消費評議中心成立後，現在的金融消費者保護更為提升。

幾位曾擔任評議委員的專家私下也坦言，在保護消費者前提下，評議委員通常會比較站在消費者這一邊。

縱使如此，金融評議結果也不可能皆大歡喜，一位評議中心委員就直言，如今台灣金融業的公平待客，在評比壓力下 ，進步是有目共睹的，反倒很多消費者，仍需要提升金融素養。

台大法律學院副教授楊岳平觀察，台灣金融消費保護的問題，是「過」與「不及」，「過」就是對消費者過度保護，容易「養成巨嬰」。

像是在政治或輿論壓力下，主管機關常會要求金融業者配合，有時就變成消費者不合理的訴求也得處理，這樣反而會占用處理消費爭議的資源。

「不及 」的部分，像是很多該納管的類金融業務，沒有納管，例如，虛擬資產、第三方支付、私募基金、租賃業等。

一位銀行主管講了親身經歷的事，他說，有一位精通法律的卡友，專門研究各銀行信用卡條款，有一回這位卡友打電話給客服質疑，為何依條款該給的贈品卻沒有給。

「他實在太懂法律了，講了六個小時，客服都沒辦法掛掉電話，後來他還到金管會投訴，金管會最後可能受不了，就分別找了六家銀行總經理跟他說明」，這位主管無奈的說，金融業人員有績效考評壓力，有時面對「奧客」只能忍氣吞聲。

澳洲蒙納許大學法學院教授臧正運也表示，這幾年台灣對消費者保護做得很好，甚至有點太好了，「消費者被高度保護，導致沒有動機去提高自己的金融知識水準，也沒有自負風險的覺醒跟認知」。

「很多年輕人投資虛擬資產，我都覺得風險高，感覺跟賭博沒兩樣；如果他們真的懂，也能意識到，後果要自己承擔，沒有道理不給他們高風險選擇」，臧正運說，關鍵在於，民眾有無充足的金融素養，能負責任做選擇。

（系列三之二）

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