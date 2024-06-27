金管會20年消保篇／融資亂象 須從源頭整頓

「人一沒錢就容易急，一急就容易犯錯，」41歲從事物流業的小何（化名）幾年前因為比特幣夯翻天，找到一家虛擬貨幣平台「投資」虛擬幣，起初投的錢不多，卻也陸續賺到錢，等到小何想把錢贖回，平台卻要他繳交保證金才行。

小何手上沒現金，虛擬貨幣平台就介紹他找一家融資公司「周轉」，他急著想把錢拿回來，沒細想本金跟利息償還方式根本不合理，最後，不僅投資的錢打水漂，還連本帶利，欠了融資公司一大筆債。

他事後回想，這家虛擬貨幣平台跟融資公司，搞不好就是同一群騙子。

28歲從事飯店服務業的李小姐（化名），幾年前在網路碰上「愛情詐騙」，對方謊稱要寄東西給她，要她先墊付海關一筆五、六十萬元的費用，她沒多想就拿出存款，不夠的部分，就找網路借貸公司，短短一年，竟然累積了上百萬元債務。

在訪談中，小何與李小姐都提到，「在網路上很好借錢」，小何一台估值不到一萬元的機車，可貸30萬元；李小姐拿機車與手機做抵押，也能貸到45萬元，甚至有朋友拿大賣場拍攝的冰箱照片，就能借到錢。

「以前扶助的個案，多是信用卡卡奴，或是個人向銀行借貸，這幾年則出現『新問題』，一半以上的案例，都是向銀行以外的融資公司借錢，」永信法律事務所主持律師林永頌，近年積極與民間團體共同推動國會訂定《融資公司法》，盼幫助更多有如網路動畫《山道猴子的一生》的借貸族，擺脫債台高築的人生。

他說，銀行是特許行業，金管會有行政指導權，能定期金檢，使得銀行多不敢危害消費者，但是這些泛稱「融資公司」的業者沒人監督，實務上也常見，他們讓大學生、失業者或是上班族超貸，製造更多的社會問題。

林永頌說，面對新問題，政府要在源頭管得住，且能做預防，不能只靠後段的《消費者債務清理條例》來減輕還債壓力。在民間版的《融資公司法》草案中，他們主張要針對空白本票、利息違約金做規範，同時也要求融資公司要對客戶做徵信，同時不能催債或是與詐團勾結。

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