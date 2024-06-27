六大金融新制將上路！微型台指期上市、旅平險可望變便宜

六大金融新制將於7月起上路，隨台股創高，墊高大小台指期交易門檻，期交所將推微型台指期，每點僅新台幣10元，預計7月29日上市；另隨金管會調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率上限，7月起旅平險將變便宜，電動車專屬險亦將自7月起上路。

金管會今天公布7月上路的六大金融新制，首先，考量台股加權股價指數突破2萬點大關，連帶使期貨契約規模大幅成長，墊高交易門檻，期交所參酌國際發展趨勢，規劃推出微型台指期，契約乘數每點10元，將於7月29日上市。

第2，金管會調降個人旅平險意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的1成，自7月1日起生效的產、壽險業個人旅平險保單適用，換言之，7月起個人旅平險保費可望變便宜。

第3，金管會修正「保險商品銷售前程序作業準則」，增列風險管理人員為保險商品簽署人員並強化保險商品風險管理措施，明定商品正式開發時風控說明書應包括評估再保安排、載明銷售限額應符合公司所定風險胃納，於7月1日起正式生效。

第4，金管會發布修正「人身保險商品審查應注意事項」，明定實支實付型傷害醫療險理賠以損害填補為原則，並應在保單條款約定損失分攤機制，被保險人在同一保險事故中所獲得理賠金額不得超過實際負擔醫療費用，新制7月1日起上路，不溯及既往已投保保單。配套措施方面，金管會給予保險業3個月緩衝期進行調整因應。

第5，考量陸續有壽險業重返分紅保單市場，金管會發布訂定「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」，從商品區隔帳戶管理、商品設計銷售前後控管、資訊揭露、人員職責、招攬人員教育訓練等強化分紅保單監理規範，自7月1日起上路。

第6，邁向淨零目標，電動車將成未來主流，考量電動車零件及維修方法與一般傳統燃油車不同，以致電動車損率明顯高於一般傳統油車，有必要獨立出專屬保險，金管會核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，7月1日起正式實施。

各大產險公司電動車專屬險商品均於7月1日起正式上線，7月起電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，即必須選擇電動車車體險，不能再投保一般傳統車體險。

保發中心擬定電動車車體險參考費率，較原先車體險調幅落在5%至10%區間，產險業檢視自家損失經驗後，大致上均參酌保發中心擬定的參考費率為主。產險業試算，依此調幅，7月起Tesla Model Y新車車主投保乙式車體險，年保費支出約會較原先增加近3000元。

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