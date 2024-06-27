出口商猛烈拋匯 新台幣震盪翻揚、終止連4貶

台股漲高回落，外資也搶在美國關鍵通膨數據公布前先行回防，熱錢持續出走，早盤新台幣兌美元急貶、跌破32.6元，不過出口商眼見「甜甜價」到來，猛烈拋匯，匯價震盪翻揚，終場以32.53元作收，小升2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額18.41億美元。

美國週五將公布聯準會（Fed）關注的通膨數據個人消費支出物價指數（PCE），加上聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）放鷹，聲稱今年降息可能性低，市場操作轉趨保守，美元指數應聲強彈，一度攻上106大關，加深亞幣貶值壓力，人民幣、日圓相繼破底。

新台幣兌美元今天以32.57元開盤後，反映美元強勢上漲，匯價跳水、貶破32.6元價位，最低觸及32.61元，外資也不改匯出本色，續於台股獲利了結並匯出，加深新台幣貶值壓力。

不過本週正值月底及季底，出口商有作帳需求，加上匯價已經貶至32.5元上方，外匯交易員直言，這個價位「出口商很開心」，拋匯力道猛烈，新台幣貶幅持續收斂，收盤也順利終止連4黑。

外匯交易員指出，關鍵通膨數據出爐前，市場都會偏向觀望，這幾天看得出外資採取回防策略、持續匯出，只是出口商拋匯提供支撐，讓新台幣續於區間內整理；待PCE揭曉後，先看出數據走向是否如市場預期，再看外資是否有意回補台股，預估下週金融市場方向會更明朗。

商品推薦