北富銀「海外債券好神選」標的挑選功能強大 成全民投資新利器

海外債買氣持續升高，根據券商公會統計，今年第1季複委託交易中，固定收益商品交易量與去年同期相比大幅增長68%，反映出投資人對海外債的高度信心。看準海外債券投資需求，台北富邦銀行於網路銀行全新推出「海外債券好神選」功能，以強大的投資標的挑選功能和創新的標籤系統，為客戶創造兼具便利性和精準度的投資新體驗。

北富銀表示，從該行海外債券投資狀況分析，在投資標的上，受市場環境波動與高利率環境影響，美國公債、金融債，以及投資等級產業龍頭公司債如通訊產業、科技業與核心消費產業等，近年來都相當受到投資人喜愛。此外，債券投資客群也有顯著擴大趨勢，自2020年至2023年，平均每年皆以雙位數幅度持續增長，同時資產3,000萬以上的高資產客群，截至2023年底持有債券比例更高達38%，顯示海外債券已成為資產配置中相當重要的一環。

隨著海外債成為投資新寵，可選擇的商品也與日俱增，如何從茫茫債海中挑到適合自己的投資標的，成為不少投資人煩惱的問題，而北富銀全新開發的「海外債券好神選」具備了「主題式挑選」、「條件挑選」和「主題標籤(Hashtag) 」三大功能，正好能幫助客戶解決選擇困難症的困擾。

「海外債券好神選」的「主題式挑選」，提供有「小資族」、 「ESG」、 「高票息」、 「高報酬率」及「高信評」等五大熱門投資主題，投資人可以直接挑選感興趣的主題，就其範圍內之標的進行挑選，也可以再設定更細緻的挑選條件，包括幣別、產業、票面利率、配息頻率、年化報酬率、剩餘年期、信用評等、風險等級、票券面額等，進一步細化搜索範圍，讓投資者可以根據自己的偏好和理財目標，精準定位投資標的。

值得一提的是，北富銀還會依據每檔債券的特色標註「主題標籤」，舉例來說，票面利率大於4.5%的債券會標註為「高票息債券」，參考報價小於票面價格100%的會標註為「折價債券」，讓投資人一眼即知債券特徵，大大節省瀏覽篩選的時間成本。在篩選出心儀的債券後，投資者可以直接進行申購，也可點選「報價走勢」查看該債券近年參考申贖價格走勢，或是選擇「加入觀察債券」持續追蹤市場動態，精準地把握下單時機。

北富銀說明，債券屬於穩健型投資，不僅選擇多元，可幫助投資者分散投資組合風險，且會定期支付固定利息，並具備到期時100%償付票面價值的特性，相當適合有現金流需求或追求穩定報酬的投資人。不過，北富銀也提醒，投資海外債券時因涉及境外標的，需多關注信用評級以判斷發行方的償債能力，留意匯率變動對收益的影響，並遵守投資國的法律法規，特別是關於資本流動和稅收政策，才能穩健掌握收益契機。

為協助更多投資人了解海外債券，北富銀除了開發「海外債券好神選」外，也同步推出「債券小學堂」互動式學習平台，從基礎的名詞解釋到高階的市場分析，循序漸進引導投資人提升債券知識和技能，為將來亮眼的投資成果奠定良好基礎。

北富銀以客戶需求為導向，致力通過技術創新和服務優化，創造更高效、便捷、個性化的金融服務體驗。未來，北富銀將持續優化產品功能，提升服務品質，為廣大投資者提供更加智慧便捷的金融解決方案，協助客戶實現財富增長和財務自由。

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