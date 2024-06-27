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新台幣升2.4分 收32.53元

中央社／ 台北27日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.53元，升2.4分，成交金額12.43億美元。示意圖。圖／Ingimage
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.53元，升2.4分，成交金額12.43億美元。示意圖。圖／Ingimage

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.53元，升2.4分，成交金額12.43億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.57元，最高32.53元、最低32.61元。

外匯 新台幣

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