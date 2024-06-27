永豐首創視障 ATM 感應功能 年底前全台分行適用
致力推廣金融友善，永豐銀行27日宣布，首創於ATM建置感應功能，便利視障朋友獲知機台位置；永豐銀行表示，全台各分行已建置逾130台無障礙語音功能ATM，新增感應功能則於客戶進入一定範圍時啟動語音播報，以利辨識位置，預計今(2024)年底前全台各分行均適用，為金融服務注入溫度，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。
首創ATM感應語音功能，嘉惠視障族群。永豐銀行指出，現行多透過輪播廣告以提醒視障朋友使用ATM的方式，首創ATM感應器功能則可於客戶靠近時，立即自動播報「本機台提供語音視障功能」語音訊息，便於聽聲辨位、大幅縮短辨識或等候時間。永豐銀行表示，無障礙語音ATM機台於金融卡插入口、鈔券出入鈔口、交易明細表及耳機孔等，皆貼附點字貼紙，便利使用者操作語音提款、存款、轉帳、餘額查詢或變更密碼等功能。
同時，為協助聽障、語障客戶使用ATM，除透過24小時客服系統－「智慧小豐」解決操作問題外，永豐銀行表示，營業時間內更提供真人線上即時文字對談，提供信用卡或房貸服務等諮詢。更多資訊請上永豐ATM存提e手掌網站查詢。
優化無障礙行動服務縮減長者數位落差。 持續優化無障礙行動服務，永豐銀行表示，旗下數位服務包括行動銀行App、大戶DAWHO App及大咖DACARD App皆提供行動裝置無障礙輔助功能，可放大字體、提供語音報讀等；其中，行動銀行App提供語音辨識功能，客戶可透過口說指令直接操作，打造友善數位金融使用環境。
此外，為強化長者防詐意識並縮減數位落差，永豐銀行即日起至7月12日於全台各分行，由行員邀請高齡客戶觀看金融友善短片、「快豐鎖」防詐網頁及認識各項金融友善措施。
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