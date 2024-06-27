首創！保誠人壽攜交通運輸業 推「計程車族」乘車保險

保誠人壽27日宣布與55688集團旗下台灣大車隊跨界結盟，為市場首創壽險業與交通運輸業合作，針對廣大的計程車族特別設計「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，每周只需銅板價，即可獲得保額100萬元的意外保障，守護升級，出門乘車更安心；台灣大車隊同時推出會員專屬搭車金與六重抽獎活動，多項好禮回饋獎不完。

這次保誠人壽及55688台灣大車隊合作，為壽險業首次與交通運輸業合作。保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽理解消費者的需求，持續開發多元化的保險商品及貼心服務，是民眾規劃安心保障的人生好夥伴及守護者。我們因應不同族群的需求提供客製化的保險商品以及加值服務，台灣大車隊為台灣交通運輸業界的先驅，每年提供8,000萬趟次安全貼心的乘車服務，雙方在服務消費者的理念上不謀而合。很榮幸保誠人壽能與台灣大車隊合作，提供屬於計程車族的保險商品，也擴展保誠人壽的保險生態圈。」

55688集團執行長林念臻表示：「台灣大車隊致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗，與保誠人壽『以客為本』的企業精神十分契合。計程車是城市的守護者，24小時都可看到計程車穿梭大街小巷，台灣大車隊服務品質連續十幾年獲得全台計程車評鑑特優、優等獎肯定，保誠人壽則藉由多元化的保險商品設計，提供計程車族完整保障，透過雙方合作的加乘效果，為消費者帶來雙重保障。」

這一次因應結盟推出的「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，為壽險業首創為計程車相關意外提供保障的保險商品，讓計程車族的每一次乘坐都獲得安心守護。值得一提的是，「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」除了涵蓋搭乘計程車的行程，也包含了搭乘大眾運輸或自駕汽車的行程，每周只需3元起，即可獲得全年保額100萬元的意外保障。只要成為55688 APP會員，點擊活動專頁後，即可在保誠人壽網路投保平台ｅ指輕鬆投保，有感享有全面性的意外保障。

以30歲擔任公司內勤之男性為例，投保「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」保額100萬之意外保障，每年保費僅需134元，即可享五大保障項目，包括意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、意外傷害一至六級失能保險金、搭乘計程車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、大眾運輸意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、自駕汽車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金。

為了鼓勵55688 APP會員提升意外保障，55688台灣大車隊特別推出專屬抽獎活動，民眾只需透過55688 APP或自行至保誠人壽網路投保平台投保「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，完成指定步驟即享會員專屬搭車金，並可參加六重抽獎活動，有機會獲得Samsung Galaxy S24 Ultra、iPhone15 Pro或價值36,500元的全年搭車金等多項好禮，活動期間自2024/07/01至2024/09/30止。

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