快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

首家推廣社會責任結構型債券 凱基證券永續投資再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推廣社會責任結構型債券，與客戶攜手共創永續價值、邁向富足人生。(凱基證券/提供)
凱基證券推廣社會責任結構型債券，與客戶攜手共創永續價值、邁向富足人生。(凱基證券/提供)

凱基證券積極落實ESG永續投資理念，繼今年初上架綠色結構型債券(Green Note)後，再度領先市場，成為台灣首家金融機構推廣「社會責任結構型債券(Social Note)」，期許在永續金融商品的投資熱潮下，提供投資人創新多元的資產配置選擇，在投資過程中能夠接軌國際、參與公平轉型等重要議題的途徑。

隨著全球正以前所未見的速度及方式發展，國際社會正面臨前所未見的各種問題與挑戰，包括區域經濟差距、基本權利與福祉等。凱基證券所上架「社會責任結構型債券」宗旨便是為公平轉型(Just Transition)做出貢獻，此類型商品所募得之淨資金將會由發行機構透過融資或再投資的方式，運用於促進社會責任、幫助減少社會和經濟不平等的資產，其主要三大範疇包括：1.區域經濟發展，例如農村地區技術、新興國家發展；2.社會經濟進展和權利保障，涵蓋非營利組織或社會住宅項目；3.改善當地醫療保健系統，如公立醫院、長照機構或醫療中小企業等。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券遵循開發金控的永續金融願景，為客戶、員工、股東和社會提供永續的金融解決方案，透過持續推出創新的財管產品與服務，為投資人提供創造永續價值的多元管道。而綠色結構型債券和社會責任結構型債券讓投資人在邁向富足的同時，也能參與環境保護與公平轉型等愈發重要之全球議題，不僅完整落實ESG投資的概念，更與客戶攜手共創正向的永續影響力。

此外，凱基證券架上的共同基金、海外股票等商品，亦導入ESG產品篩選的服務，幫助投資人找出符合永續投資範疇定義的產品，透過國外專業金融數據供應商的資訊，衡量不同產品或標的之ESG評分，讓投資人在選擇ESG相關商品時有更多方向和選擇。凱基證券架上相關社會責任結構型債券及ESG投資商品詳細資訊，可洽詢凱基證券全台服務據點或聯繫專屬營業員。

債券 凱基證

延伸閱讀

傳赴陸旅遊警示升級恐影響馬祖踩線團？縣府：未受影響

國泰永續金融獲 ASRA 亞洲永續報告獎金獎肯定

臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數 增刪成分股自6月27日生效

印度總理莫迪連任 學者看好台印關係盼升級新南向政策

相關新聞

日圓匯價再創新低 台新首席經濟學家：二大政治因素干擾

日圓兌美元匯價今日貶破160，盤中來到160.655日圓，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，除了美元續強之外，近來日圓...

國泰永續金融獲 ASRA 亞洲永續報告獎金獎肯定

國泰人壽做為全台最大綠房東，積極發揮零碳營運轉型、低碳投資影響力；國泰證券2023年發布首本永續報告書，在「創新成長」、...

Fed突然放鷹…貨幣市場驚嚇 亞幣全倒、台幣重貶

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。儘管...

中信文薈館 五感體驗玩金融

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，將於六月廿九日至九月廿九日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高...

新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬...

保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。