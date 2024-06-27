台股6月攻23000點 消費信心續揚、股市投資指標微降

中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數（CCI）為72.69點，月增0.49點，連續2個月走升；儘管台股在6月漲勢強勁，突破23000點大關，但震盪加劇，使得CCI子指標「未來半年投資股票時機」微降，也是6月唯一下滑的子指標。

根據中央大學調查，CCI的6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5個指標上升，以「未來半年就業機會」升幅最大，僅投資股票時機呈現下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，台股這波頻頻創高，又以人工智慧（AI）概念股漲幅較大，現在高檔震盪在所難免，6月投資股票時機指標下跌，但幅度不大，可以「持平」視之。

吳大任分析，AI應用非常廣泛，長期持續看好產業趨勢，短期波動則是在所難免，尤其現在來到高檔，一旦大幅度修正，對股民影響會比較大，建議投資人應居高思危。

雖然家庭經濟狀況、國內經濟景氣等指標走揚，吳大任表示，政府及智庫普遍看好今年景氣及出口好轉，但他對此抱有疑慮，除了全球需求存在不確定性，還有國際經貿環境的因素。

吳大任分析，中國陸續取消海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）關稅減讓，在此同時，台灣至今未能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有中國因素影響，機率渺茫，傳統產業在不公平競爭之下，處境艱難，綜合上述因素，他對出口「要樂觀還樂觀不起來」。

吳大任認為，下半年出口、投資仍有不確定性，但CCI主要反映內需消費，由於台灣財富充裕，支撐近年內需表現亮眼，使得消費信心維持穩定水準。

而近期外界注目的房市，關聯較密切的指標「未來半年購買耐久性財」，6月調查為111.67點，上升0.58點，且從絕對水準來看，是6項指標中，唯一在100點之上，呈現樂觀。

中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查結果為106.9點，月增0.63點。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，上半年房市氛圍活絡，民眾「錢進」房地產的意願居高不下，且對後續發展頗具信心，締造相關指標持續刷新高，但也引發政府對市場過熱的擔憂；展望下半年發展，需關注3顆變化球，一是新青安檢討力道，如果後續查核積極且放貸從嚴，申辦熱潮有機會冷卻，降低政策對市場的支撐力道。

其次是央行管制擴大，假如市場熱度仍高，不排除央行擴大管制的可能性；三是囤房稅汰弱留強，今年7月囤房稅2.0正式實施，建商餘屋及多屋族面臨稅負加壓，可能盤點手中資產汰弱留強，尤其房屋稅基高的豪宅，面臨市場盤整的風險將遠高於低總價小宅。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3037名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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