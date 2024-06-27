快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

台股6月攻23000點 消費信心續揚、股市投資指標微降

中央社／ 台北27日電

中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數（CCI）為72.69點，月增0.49點，連續2個月走升；儘管台股在6月漲勢強勁，突破23000點大關，但震盪加劇，使得CCI子指標「未來半年投資股票時機」微降，也是6月唯一下滑的子指標。

根據中央大學調查，CCI的6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5個指標上升，以「未來半年就業機會」升幅最大，僅投資股票時機呈現下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，台股這波頻頻創高，又以人工智慧（AI）概念股漲幅較大，現在高檔震盪在所難免，6月投資股票時機指標下跌，但幅度不大，可以「持平」視之。

吳大任分析，AI應用非常廣泛，長期持續看好產業趨勢，短期波動則是在所難免，尤其現在來到高檔，一旦大幅度修正，對股民影響會比較大，建議投資人應居高思危。

雖然家庭經濟狀況、國內經濟景氣等指標走揚，吳大任表示，政府及智庫普遍看好今年景氣及出口好轉，但他對此抱有疑慮，除了全球需求存在不確定性，還有國際經貿環境的因素。

吳大任分析，中國陸續取消海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）關稅減讓，在此同時，台灣至今未能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有中國因素影響，機率渺茫，傳統產業在不公平競爭之下，處境艱難，綜合上述因素，他對出口「要樂觀還樂觀不起來」。

吳大任認為，下半年出口、投資仍有不確定性，但CCI主要反映內需消費，由於台灣財富充裕，支撐近年內需表現亮眼，使得消費信心維持穩定水準。

而近期外界注目的房市，關聯較密切的指標「未來半年購買耐久性財」，6月調查為111.67點，上升0.58點，且從絕對水準來看，是6項指標中，唯一在100點之上，呈現樂觀。

中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查結果為106.9點，月增0.63點。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，上半年房市氛圍活絡，民眾「錢進」房地產的意願居高不下，且對後續發展頗具信心，締造相關指標持續刷新高，但也引發政府對市場過熱的擔憂；展望下半年發展，需關注3顆變化球，一是新青安檢討力道，如果後續查核積極且放貸從嚴，申辦熱潮有機會冷卻，降低政策對市場的支撐力道。

其次是央行管制擴大，假如市場熱度仍高，不排除央行擴大管制的可能性；三是囤房稅汰弱留強，今年7月囤房稅2.0正式實施，建商餘屋及多屋族面臨稅負加壓，可能盤點手中資產汰弱留強，尤其房屋稅基高的豪宅，面臨市場盤整的風險將遠高於低總價小宅。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3037名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學

延伸閱讀

台股下半年企業獲利將加速成長 經理人看好7大族群

6月CCI 指數72.69點 國內消費者信心繼續回升

權值股熄火 台股盤中22800點保衛戰

台股站上22,000點大關以來 00919、00946日均量逾2.2萬張人氣旺

相關新聞

日圓匯價再創新低 台新首席經濟學家：二大政治因素干擾

日圓兌美元匯價今日貶破160，盤中來到160.655日圓，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，除了美元續強之外，近來日圓...

國泰永續金融獲 ASRA 亞洲永續報告獎金獎肯定

國泰人壽做為全台最大綠房東，積極發揮零碳營運轉型、低碳投資影響力；國泰證券2023年發布首本永續報告書，在「創新成長」、...

Fed突然放鷹…貨幣市場驚嚇 亞幣全倒、台幣重貶

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。儘管...

中信文薈館 五感體驗玩金融

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，將於六月廿九日至九月廿九日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高...

新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬...

保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。