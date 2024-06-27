新台幣午盤貶0.8分 暫收32.562元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.562元，貶0.8分，成交金額8.12億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.57元，早盤最高32.53元、最低32.61元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 大巨蛋效應發揮 周邊預售案衝破每坪200萬元
▪ 賴正鎰：置產客改到七都之外地區買房 三房近期熱銷
▪ 不到20坪要價1300萬…台南小資女憂再不買房以後買不起 網勸放低標準
▪ 多少老人住老公寓？驚人數據曝 專家：換不了屋
▪ 竹北大坪數轉手也賺1800萬 單價刷新天花板
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言