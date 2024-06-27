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國泰金二度受邀倫敦證交所 總座李長庚提能源轉型三路徑

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚（中）於會後與世界氣候基金會(World Climate Foundation，WCF)主席Jens Nielsen（右）、國際氣候組織(Climate Group)能源總監Sam Kimmins（左），為兩人來台參與7/3「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」暖身。 國泰金控／提供
國泰金控總經理李長庚（中）於會後與世界氣候基金會(World Climate Foundation，WCF)主席Jens Nielsen（右）、國際氣候組織(Climate Group)能源總監Sam Kimmins（左），為兩人來台參與7/3「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」暖身。 國泰金控／提供

永續金融助攻，成就淨零轉型競爭力。國泰金控總經理李長庚26日親赴倫敦證交所參加「氣候投資高峰論壇」(Climate Investment Summit)擔任「能源轉型：成熟能源技術的商業案例」之與談人，為近十年來全球氣候解決方案的關鍵指標性峰會，國泰金控成為台灣首家二度登上倫敦證交所的金融業，更扮演歐美與亞洲溝通能源轉型議題的橋樑，象徵台灣金融業對能源轉型議題投入與成果，備受國際矚目。

會中，李長庚提出東南亞推動再生能源的痛點與解方，並分享台灣政府推動再生能源歷程，及國泰作為再生能源先行者的思維，在低碳轉型與再生能源領域，願意持續領先試做，帶領市場了解可行性之成果，也樂意支持對未來有助的各種創新模式，並指出亞洲是全球電力需求增長的主要來源，且仍舊高度依賴化石燃料；東南亞各國政府應持續提升政策穩定性並加強基礎建設，同時善用擔保或混合金融等金融工具，改善新興市場資金成本及投資風險問題，並重視勞工就業等公正轉型議題，以確保能源轉型的成功。

國泰金控是亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi（Science Based Targets initiative）審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排，也是台灣第一家RE100金融業會員，更是台灣再生能源融資的先行者，在低碳轉型、再生能源創新領域面，持續領先試做，帶領市場了解可行性，成為台灣再生能源的重要推手，目前2023 年再生能源使用量達1,795萬度，且截至2023年底，低碳投融資金額共計3,305億元。

談及國泰金控推動再生能源發展，李長庚提出三大路徑。首先，「推動再生能源投融資」，截至2023年底，國泰再生能源投融資金額合計達633億元，且投融資太陽能裝置容量達1,504MW。國泰世華銀行承作台灣首件太陽能及離岸風電融資；國泰人壽則是台灣首家成立太陽能專案投資公司「國泰電業」的壽險業者，利用農業部宣告不利農耕之土地開發再生能源，促進國土活化與再生能源的雙贏、提升發電量，致力提供符合市場需求的能源服務。

其次，是「再生能源創新合作」。李長庚認為，國泰重視利害關係人的成功，積極嘗試並合作創新，尋求合適的方向找出成功案例，正是國泰得以不斷突破困境，加速再生能源發展的原因。比如國泰電業註期能以系統性思考農電共生，創建可標準化、規模化推行且永續循環的農電共生模式，因此與政府合作，在嘉義大林展開「薯光計畫」農電共生實驗，規劃牧草與光電共生，解決台灣牧草供給高度仰賴進口又面臨國際供應鏈不穩的困境，同時避免農電共生傷害本土農業，此外，畜牧排泄物可做沼氣發電，餘渣又可做有機肥，促進台灣農業平衡與循環經濟。

第三，「核心職能創新服務」。面對氣候變遷為企業帶來諸多挑戰，國泰積極因應探索解方，以金融核心職能提供多元創新服務，化挑戰為商機。比如國泰證券與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作開發證券型代幣（Security Token Offering，以下稱STO）商品，為台灣首檔STO，發行方案為６年期債務型 STO、年利率 3.5%，若搭配優惠購電機制，整體投報率增長更可觀，協助綠能企業向專業投資人募資，讓投資方更有信心；由於中小企業承租戶難以單獨購買綠電，身為全台最大商辦房東的國泰人壽，以房東身分統一購買與分配綠電，幫助其更有效率取得綠電，扮演縮小再生能源供需差距的關鍵角色，於2023年共計新協助18家企業，轉供1,349萬度綠電。

對於未來有助的創新模式或方法論，國泰金控樂意支持並持之以恆，與不同領域的夥伴及客戶合作，共同探索更多氣候解決方案，國泰金控暨子公司將於7月3日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，聚焦淨零解方和永續金融，邀集國內外重量級永續領域專家學者與標竿企業，如國際氣候組織能源總監Sam Kimmins，一同分享永續前瞻觀點及產業實務，引領台灣企業加速氣候行動，讓世界看到台灣產業淨零的實績與決心。

國泰金控總經理李長庚（右一）親赴倫敦證交所參加「氣候投資高峰論壇」，分享國泰身為再生能源先行者的思維。 國泰金控／提供
國泰金控總經理李長庚（右一）親赴倫敦證交所參加「氣候投資高峰論壇」，分享國泰身為再生能源先行者的思維。 國泰金控／提供

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