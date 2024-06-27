日圓匯價再創新低 台新首席經濟學家：二大政治因素干擾

日圓兌美元匯價今日貶破160，盤中來到160.655日圓，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，除了美元續強之外，近來日圓匯率也受到來自政治面的干擾，其中除了岸田能否再出任自民黨總裁，不無變數外，法國總統大選變數影響歐元走勢，也反向使美元走強，也因此，連同台幣，韓元、人民幣匯率也都一起貶值，日圓自然難以置身事外。

不過李鎮宇認為，日圓再貶值，空間也有限，尤其本周五美國會公布PCE數值，屆時應會呈現美國經濟趨緩的現象，屆時日圓有回升機會。

今日新台幣兌日圓的匯率，若以台銀賣出日圓匯率的現金牌告價來看，今日的賣匯價格為0.2065，已快突破24日的0.2064最低點，匯銀人士預期，未來還有機會再看到日圓兌新台幣匯價最低點。

昨日新台幣匯率重貶1.11角創下近二個月來新低點，而人民幣匯率的離岸價對美元周三也跌破7.3，創下近11月以來新低，另外日圓、星幣都分別相對美元貶值0.26%、0.24%，亞幣全面貶值的壓力由此可見。

李鎮宇指出，七月初法國要大選，目前市場有濃厚預期「極右派」會獲勝，屆時歐元貶值，會反向把美元上推，這會成為包括日圓在內的主要亞幣所面臨的貶值壓力源。

目前市場上對日圓的匯價最低看到170，對此李鎮宇則持保留態度認為，美國經濟已開始下走，因此美元再走強也有限，相對於美國景氣相對慢慢回落，日圓應該不會破160太久，至於聯準會的降息，他認為很有可能變成今年底降息，降幅約1碼。

除了法國大選的政治因素，日本自己也有內生的政治因素干擾日圓匯率。李鎮宇分析，日本最近政治有動盪，9月自民黨要選舉總裁，岸田要出來選但是否得到同黨支持有待觀察，也會對日圓信心有影響，政治上的不穩定仍會影響大家對日本改革的信心，這也會導致市場對日圓的信心不足。

對於美國財政部上週四將日本列入外匯「監控名單」，李鎮宇也認為，這會加深日本銀行干預匯市、阻貶日圓的阻力，但若美元走弱，日圓匯率就有回升的機會。

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