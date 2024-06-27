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國壽SPV搶頭香完成海外首檔6億美元債券 超額認購3倍

中央社／ 台北27日電

為了2026年順利接軌ICS新制，國泰人壽透過新加坡設立的SPV（特殊目的公司）海外發債籌資，今天完成10年期6億美元次順位普通公司債券定價，發行收益率為5.988%，票面利率為 5.95%。

國壽表示，以最終認購金額來看，超額認購約3倍，也創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行。

國泰金今天代孫公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.公告，完成10年期6億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為T10+170基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.988%，債券發行評級為BBB+/BBB+（標普/惠譽） 。

國壽說明，本次債券的發行結構Cathaylife SingaporePte. Ltd.為發行人，國壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

國壽表示，本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助籌資管道並強化清償能力。

國壽指出，24日起在新加坡和香港進行為期2天的投資人交易路演，並於26日成功定價，發行規模為6億美元（約新台幣195億元），高於原本預估的5億美元。

國壽指出，以最終認購金額來看，超額認購約3倍，投資人屬性分布方面，基金、資產管理公司占72%，保險、退休基金占17%，銀行占7%，其他4%。

國壽補充，金管會保險局於2023年4月開放保險業得發行10年期以上長期次順位公司債籌資，後於2024年3月宣布允許台灣保險公司透過海外成立SPV發行具資本性質的債券；國壽於今年6月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有的Cathaylife SingaporePte.Ltd.。

保險 債券 國壽

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