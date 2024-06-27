快訊

2024流感新冠疫苗懶人包／流感可能與新冠共同流行！10月雙疫苗開打時程及對象整理

首例！陸女日本奔馳騎乘「電動行李箱」遭取締 違反「這規定」讓她傻眼

NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

新台幣開盤貶1.6分 為32.57元

中央社／ 台北27日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.57元開盤，貶1.6分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.61元至32.57元。

外匯 新台幣 美元匯率

延伸閱讀

達人傳授外匯交易心法 排除盲區提高勝率

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

相關新聞

國泰永續金融獲 ASRA 亞洲永續報告獎金獎肯定

國泰人壽做為全台最大綠房東，積極發揮零碳營運轉型、低碳投資影響力；國泰證券2023年發布首本永續報告書，在「創新成長」、...

Fed突然放鷹…貨幣市場驚嚇 亞幣全倒、台幣重貶

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。儘管...

中信文薈館 五感體驗玩金融

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，將於六月廿九日至九月廿九日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高...

新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬...

保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上...

王道銀拚海外 瞄準澳、星

王道銀行董事長駱怡君昨（26）日指出，王道銀行積極展開新一波海外布局，澳洲將申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，三年後升格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。