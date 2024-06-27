國泰永續金融獲 ASRA 亞洲永續報告獎金獎肯定

國泰人壽做為全台最大綠房東，積極發揮零碳營運轉型、低碳投資影響力；國泰證券2023年發布首本永續報告書，在「創新成長」、「人才發展」、「永續報告」領域發揮關鍵影響力，並將ESG融入營運與數位服務，接軌國際以具體行動呼應永續趨勢，近日雙雙獲得國際公認最重要的「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）金獎肯定，其中國壽獲頒「亞洲最佳氣候報告」金獎；國證首度參與角逐即勇奪「亞洲最佳永續報告獎(首次發行)」金獎，從亞洲15個國家的領先企業中脫穎而出。

國泰人壽是台灣第一家自行遵循聯合國「永續保險原則(PSI)」的壽險公司，透過永續報告書揭露永續專案與作為，訂定短中長期目標及行動方案，資訊揭露完善透明，備受國際肯定。為響應全球再生能源倡議RE 100、2050淨零碳排承諾，國泰人壽啟動零碳營運轉型計畫，2023年綠電總使用量逾627萬度，相當於減少約3,104公噸的碳排放量，再生能源使用比例已達11.3%，超越10%(RE100) 之年度目標；作為「綠房東」協助承租戶取得再生能源，2023年提供7棟大樓逾1,300萬度再生能源服務。

在低碳投資配置上，國泰人壽透過設定低碳投資目標及逐步撤煤計畫，帶動產業淨零轉型，更成為首批參與Nature Action 100及台灣唯一簽署支持並加入議合團隊的金融機構，與國際投資人共同呼籲投資對象及相關企業採取必要行動。2023年推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險調查報告」，探討氣候變遷下不同世代身、心、財的風險，以協助調適氣候變遷對人生風險的衝擊。

國泰證券展現對永續發展的承諾，在永續發展報告中揭露「重大議題永續發展影響」、「風險管理」、「數位轉型」與「人才培育」等內容，為券商永續立下基準。國泰證券推動ESG創新數位服務，將永續投資落實到投資人的日常生活，在「國泰證券App永續專區」，以趣味圖像化的設計介面，協助客戶快速檢視自身台股庫存部位的永續等級。上線迄今，永續專區已為投資人揭露約864家已發布永續報告書之企業ESG評級；2023年永續專區升級優化為「我的ESG永續力」，推出「透視個股ESG表現、ESG投資焦點、ESG白話文」等創新服務，讓投資人可更簡單直覺，一鍵檢視自身台股庫存永續力。

國泰證券將積極發揮企業影響力，持續發布完整透明的永續發展報告，並藉此檢視自身永續發展績效，進而顯現公司競爭優勢、改善財務表現及有效與利害關係人進行溝通，朝「永續券商」目標前進。

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