王道銀拚海外 瞄準澳、星

王道銀行（2897）董事長駱怡君昨（26）日指出，王道銀行積極展開新一波海外布局，澳洲將申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，三年後升格分行，新加坡則是已確定採創投子公司形式切入，待金管會核准。

屆時王道銀海外據點將從現有的美國、中國大陸與香港，再擴增至東南亞、澳洲等亞太區域市場。

另外，駱怡君也表示，王道銀發卡策略仍是鎖定借記卡（debit card），不發信用卡，這點並未改變。不過，目前王道銀基於內控考量，限定每位客戶只能申辦一張借記卡，隨著借記卡種愈來愈多，客戶如喜歡新卡變成只能換掉舊卡再重新申辦，因此內部正在評估是否放寬，讓客戶可以一人多張借記卡，目前尚未定論。

駱怡君昨天出席王道銀與一卡通合作推出的「交通減碳明細功能」及全新「交通減碳卡」上市典禮。駱怡君在典禮後受訪指出，王道銀開拓海外據點，目前澳洲設點已獲金管會核准，近期將向澳洲當局遞件申請，第一步先申設雪梨辦事處，辦事處蹲點三年可升格分行，王道銀希望今年底獲准成立辦事處，三年後轉分行。

新加坡則是王道銀切入東南亞的首站，也是未來發展東南亞市場的重要戰略平台，因新加坡的外資銀行相當多，所以決定以創投子公司切入，由於這將是金融業以創投進軍新加坡首例，因此還在等待金管會核准。

駱怡君指出，王道銀轉型商業銀行、擴增消金業務後，一開始就不做信用卡業務，鎖定借記卡，並且採一人限辦一張借記卡的方式，目前有超過40萬張卡量，雖然不是信用卡，但是王道銀借記卡回饋等優惠機能相當有競爭力，是極少數海外消費回饋1%無上限的卡片。

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