聽新聞
test
0:00 / 0:00

王道銀拚海外 瞄準澳、星

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
王道銀行董事長駱怡君談話重點
王道銀行董事長駱怡君談話重點

王道銀行（2897）董事長駱怡君昨（26）日指出，王道銀行積極展開新一波海外布局，澳洲將申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，三年後升格分行，新加坡則是已確定採創投子公司形式切入，待金管會核准。

屆時王道銀海外據點將從現有的美國、中國大陸與香港，再擴增至東南亞、澳洲等亞太區域市場。

另外，駱怡君也表示，王道銀發卡策略仍是鎖定借記卡（debit card），不發信用卡，這點並未改變。不過，目前王道銀基於內控考量，限定每位客戶只能申辦一張借記卡，隨著借記卡種愈來愈多，客戶如喜歡新卡變成只能換掉舊卡再重新申辦，因此內部正在評估是否放寬，讓客戶可以一人多張借記卡，目前尚未定論。

駱怡君昨天出席王道銀與一卡通合作推出的「交通減碳明細功能」及全新「交通減碳卡」上市典禮。駱怡君在典禮後受訪指出，王道銀開拓海外據點，目前澳洲設點已獲金管會核准，近期將向澳洲當局遞件申請，第一步先申設雪梨辦事處，辦事處蹲點三年可升格分行，王道銀希望今年底獲准成立辦事處，三年後轉分行。

新加坡則是王道銀切入東南亞的首站，也是未來發展東南亞市場的重要戰略平台，因新加坡的外資銀行相當多，所以決定以創投子公司切入，由於這將是金融業以創投進軍新加坡首例，因此還在等待金管會核准。

駱怡君指出，王道銀轉型商業銀行、擴增消金業務後，一開始就不做信用卡業務，鎖定借記卡，並且採一人限辦一張借記卡的方式，目前有超過40萬張卡量，雖然不是信用卡，但是王道銀借記卡回饋等優惠機能相當有競爭力，是極少數海外消費回饋1%無上限的卡片。

東南亞 澳洲 駱怡君

延伸閱讀

U18亞青女籃／籃板完全失守 中華隊不敵澳洲落分組第3

新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗

通膨持續升溫 澳洲央行跟今年降息說拜拜

亞桑傑獲釋後返坎培拉 澳洲總理：樂見這項進展

相關新聞

Fed突然放鷹…貨幣市場驚嚇 亞幣全倒、台幣重貶

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。儘管...

中信文薈館 五感體驗玩金融

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，將於六月廿九日至九月廿九日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高...

新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬...

保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上...

王道銀拚海外 瞄準澳、星

王道銀行董事長駱怡君昨（26）日指出，王道銀行積極展開新一波海外布局，澳洲將申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，三年後升格...

元大壽宣導防詐 守護銀髮

元大金控旗下元大人壽順應人口高齡化與少子化趨勢，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，滿足各類客戶需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。