富邦投信 黃昭棠掌舵

投信圈出現人事震撼彈，前元大投信總經理、現任華南永昌投信董事長黃昭棠，將出任富邦投信董事長，因其為台灣ETF市場重要推手，又正值主管機關將進一步開放國內ETF新種商品之際，預料國內前五大投信將出現排名洗牌戰。

據了解，富邦金控（2881）挖角黃昭棠原因有二：一是富邦投信董事長史綱將退休；二是過去兩年間，台灣ETF規模飛速成長，凡有ETF業務的投信公司，幾乎規模都大幅成長，富邦也有成長，但幅度相對落後。

這兩年的變化，催生出元大、國泰等兩家規模兆元的投信，群益投信也即將晉級兆元俱樂部，連帶影響公司規模排名。原本規模排名第四的富邦投信，在今年被復華投信超越，退居第五，這對子公司在各金融業別都居前段班的富邦金控來說，成為不得不正視的問題。

更重要的是，近幾年由元大金控帶動的「投信+證券」ETF獲利方程式，大幅挹注金控獲利，被各大民營金控視為新藍海。富邦金控旗下有大型券商、大型投信，ETF業務應大有可為。富邦投信因故暫時未能推出新商品，是近兩年蟄伏原因之一，不過，近期已開始積極行銷富台50ETF等商品，希望帶動規模成長。

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