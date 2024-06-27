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中信產董座 傳許東敏接任
中信產險董事長林欽淼請辭，傳將由台壽董事許東敏接任。中信金控（2891）昨（26）日公告，林欽淼請辭包括子公司台灣人壽董事以及中信產董事，連帶卸下中信產董事長職務，林欽淼已經在昨日遞交請辭書，請辭生效日於7月2日生效。
新任董事長傳將由許東敏接棒，惟必須經由7月初董事會通過，中信金目前尚未公告新接任的董事長人選。中信金控表示，林欽淼因個人因素請辭，於昨日接獲辭任書，新任董事長尚待之後董事會通過。
許東敏去年4月20日於凱基人壽(原名中壽)退休，在凱基壽服務近40年，去年加入中信金，經指派出任台壽董事，許東敏在中壽退休前是中壽首席執行副總經理，重要性不言可喻。當時中信金回應，希望借重許東敏在法遵、風險控管的專業，從提升公司治理的角度，讓台壽的營運有更紮實的表現。
由於林欽淼擔任台灣人壽與中信產董事任期，是從2021年起到2024年10月3日為止，但卻在任期到期前三個多月遞出辭呈，傳出將轉戰其他產險公司，繼續發揮所長。
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