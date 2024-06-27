聽新聞
test
0:00 / 0:00

新青安貸後轉賣 財部追蹤

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

立委賴士葆昨（26）日於財委會質詢時直指，新青安最大問題是房子貸後可以轉賣，父母用小孩當人頭買一戶後沒多久就賣掉，財長莊翠雲坦言用青安貸款所購得房屋的確可以賣，這部分財政部後續會做追蹤。另有國銀主管認為，由於青安未綁約，貸戶隨時賣掉亦不須付違約金，對投機者有利。

賴士葆詢及，有父母用子女作為新青安房貸人頭，買一棟房後沒多久就賣掉，另外40年房貸每個月須還款3萬到6萬元，他還擔心以後演變為房貸危機。莊翠雲則回應，銀行放貸也會審核收入狀況，絕不會讓青安貸款做為投機行為，針對有些態樣會加強稽查及後續追蹤。

有國銀主管認為，由於青安未規定限制性清償，即俗稱的綁約，貸戶隨時賣掉亦不須付違約金，對投機者有利。該主管說，銀行針對不願綁約的貸戶會視為投資客，故會核貸較高利率。

立委李坤城質詢，新青安只要成年就適用且未有年齡限制，似跟青年劃不上關係，此外，財政部現在提出的清查投資客等措施是否有效，以及違規後果如何，莊翠雲表示，銀行公會有規範相關態樣，是歷年累積彙總，會竭盡所能查。

新青安房貸 財政部

延伸閱讀

莊翠雲：78%新青安貸款戶購屋房價總額低於1500萬

莊翠雲：今年稅收可達成預算目標 已提前還債1158億

推動台美避免雙重課稅 財長：持續溝通

駐美代表疑公帑私用爭議 賴士葆：感覺林佳龍壓不住

相關新聞

Fed突然放鷹…貨幣市場驚嚇 亞幣全倒、台幣重貶

美國聯準會（Fed）近日「鷹」聲嘹亮，令市場大感震驚，美元指數在紐約26日早盤應聲漲破106，主要亞幣幾乎全面下挫。儘管...

中信文薈館 五感體驗玩金融

位於台北市南港區中國信託金融園區的文薈館，將於六月廿九日至九月廿九日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，其中為提高...

新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬...

保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上...

王道銀拚海外 瞄準澳、星

王道銀行董事長駱怡君昨（26）日指出，王道銀行積極展開新一波海外布局，澳洲將申設雪梨辦事處，目標拚今年內獲准，三年後升格...

元大壽宣導防詐 守護銀髮

元大金控旗下元大人壽順應人口高齡化與少子化趨勢，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，滿足各類客戶需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。