新青安貸後轉賣 財部追蹤

立委賴士葆昨（26）日於財委會質詢時直指，新青安最大問題是房子貸後可以轉賣，父母用小孩當人頭買一戶後沒多久就賣掉，財長莊翠雲坦言用青安貸款所購得房屋的確可以賣，這部分財政部後續會做追蹤。另有國銀主管認為，由於青安未綁約，貸戶隨時賣掉亦不須付違約金，對投機者有利。

賴士葆詢及，有父母用子女作為新青安房貸人頭，買一棟房後沒多久就賣掉，另外40年房貸每個月須還款3萬到6萬元，他還擔心以後演變為房貸危機。莊翠雲則回應，銀行放貸也會審核收入狀況，絕不會讓青安貸款做為投機行為，針對有些態樣會加強稽查及後續追蹤。

有國銀主管認為，由於青安未規定限制性清償，即俗稱的綁約，貸戶隨時賣掉亦不須付違約金，對投機者有利。該主管說，銀行針對不願綁約的貸戶會視為投資客，故會核貸較高利率。

立委李坤城質詢，新青安只要成年就適用且未有年齡限制，似跟青年劃不上關係，此外，財政部現在提出的清查投資客等措施是否有效，以及違規後果如何，莊翠雲表示，銀行公會有規範相關態樣，是歷年累積彙總，會竭盡所能查。

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