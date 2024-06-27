保經業務員創高突破9萬人 具一站式購足優勢 吸引保險從業員轉進

據壽險公會統計，5月壽險公司登錄業務員人數較前月減少537人。反觀保經登錄業務員人數持續正成長，在5月超過9萬人，創史上新高。除了壽險公司加強與保經通路合作帶動之外，保經業者表示，保經因提供一站式購足服務，對業務員及保戶來說都更具優勢，因此吸引不少保險業務員轉戰。

據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，僅有壽險公司出現衰退，5月壽險公司登錄業務員人數較上月減少537人，來到20萬4,986人；代理人公司登錄業務員人數增加58人，來到7萬7,567人；經紀人公司登錄業務員較上月大幅增加497人，達9萬0,475人，創下歷史新高；總計壽險業務員人數為37萬3,028人，較上月小幅增加18人。

近年來，保經代人數規模大幅成長，在壽險市場的占有率合計高達45％，經代業務員合計高達16.8萬人，與壽險公司業務員人力的差距，也從2011年的相差7.9萬人，到2023年底相差4.1萬人，如今只差3.7萬人，差距也愈來愈近，若持續按照此態勢發展，不排除出現「死亡交叉」的情況。

以新契約保費來觀察，壽險業今年前五月新契約保費收入3,063.2億元，其中，傳統經代保代占新契約保費收入的比重由2023年15.4%一路攀升，今年前五月占比達17.5%，創新高。

針對保經業務員人數突破9萬人大關，並持續成長，磊山保經業務總經理林世德分析，主因來自於台灣已是成熟的保險市場，保險也是民眾高度認同、熟悉的金融工具，加上現在是網路時代、保單資訊極其透明，因此民眾在投保時，更希望能有多元、透明、符合個人需求的選擇。所以從保戶需求出發，商品多樣化，且提供一站式購足服務的保經業務員，自然成為民眾投保時的首選，在此趨勢下，保經業務員人數自然持續成長。

林世德指出，回到保戶立場，不論透過保險公司與保經公司買保單，繳的保費是一樣的，因此在投保時有更多的彈性與選擇的，相對而言會更有利。