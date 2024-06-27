新青安房貸緊縮財長搖頭 點出寬限期、額度及年限放寬對年輕人非常重要

財長莊翠雲昨（26）日赴立院財委會備詢，新青安房貸再度成為焦點，莊翠雲強調，經統計新青安房貸所購房屋總價多在1,500萬元以下，占78%，並非炒高價房，且自住可能性居多。至於立委詢及包括寬限期、貸款額度及年限是否有緊縮可能，莊翠雲仍認為這三項對減輕年輕人負擔很重要。

財委會審議「所得稅法部分條文修正草案」等三案，莊翠雲列席。多位立委關切防止新青安遭濫用的精進措施，莊翠雲說明，公股行庫會強化貸前徵審、貸後追蹤管理及新貸戶要求提具切結書。而各部會正盤點相關作法，最後行政院很快會作政策決定並對外說明；有委員追問是否月底前有結果，她坦言本月已快結束，應不是月底。

財長莊翠雲就新青安最新談話重點

立委林德福詢及，以子女作為借款人但房產在父母名下的比重為何，莊翠雲說明，經向公股銀行瞭解的結果，「目前新青安貸款並沒有借款人是子女，而擔保房產登記在父母名下」，並無這樣的情形。

民進黨立委郭國文指出，青安貸款是從2010年開始，此為一代青安；去年8月上路的「新青安」將寬限期由三年調整為五年、貸款額度從800萬調整到1,000萬元以及年限從30年延長到40年，此三種方式放寬，讓投入房地產誘因增加，這三點是否有緊縮可能，莊翠雲則回應，這三項對年輕人非常重要，能減輕負擔，立意良善，不要因一些投機等不好情況而緊縮。

郭國文提出有網路揪團、網紅社團號召，及建商另外提供公司貸處理剩餘兩成房貸等誘因帶動年輕人買房現象，政府應從這方面著手，莊翠雲回應，公司貸等話術內政部已注意到會處理。

不過，莊翠雲強調，新青安房屋買賣總價1,500萬以下占78%，並非炒高價房。且房價上漲因素多，包括股市熱絡、資金充沛等，新青安絕非單一因素。

據財政部統計，青安貸款自2010年12月1日開辦，截至今年5月底止，累計核貸40萬2,750戶，核貸金額達1兆8,699億元。因借款人陸續償還貸款，截至5月底青安貸款餘額9,550億餘元。

「新青安」自2023年8月31日上路至今年5月31日，累計核貸5萬7,980戶，核貸金額4,281億餘元。財政部就新青安貸款成效分析：借戶年齡未滿40歲貸款戶數占總戶數比率72.99%。

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