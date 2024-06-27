金管會20年／壯大金融業 還要加把勁

20年前，金管會誕生時，被賦予維持金融穩定及促進金融市場發展的雙重使命。20年來，在金管會積極監理下，台灣的金融韌性愈來愈好，不過，金融業發展稍嫌火力不足，國內業者在長年的國際化、創新發展挑戰下，依舊是追得氣喘吁吁。

產業三大里程碑

拚搏下個20年 四大專家獻策

台大法律學院副教授楊岳平

政府應繼續推動「金融整併」，發揮規模經濟，不要把非合意併購視為洪水猛獸

文化大學永續創新學院院長方元沂

新加坡的監理架構可以兼顧除弊跟興利，台灣在市場發展上要更加油

澳洲蒙納許大學法學院教授臧正運

組改五年內就要做，台灣應思考在組織及法制上凸顯發展與創新，好比成立金融創新發展局

藍濤亞洲總裁黃齊元

台灣資本市場長期呈現台積電「一個人的武林」，政府應努力創造活水，打造「亞洲的那斯達克板」

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