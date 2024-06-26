金流為王 一卡通儲值金額單月逾189億

金流為王，一卡通挾小額轉帳和儲值兩大利基為其電支最大競爭優勢，一卡通總經理鄭鎧尹今天指出，目前一卡通的儲值和小額轉帳，單月規模分別超過189億和113億，市占比分別為7成、6成，他認為一卡通的基礎是來自於對消費者的服務，目前儲值量和轉帳量，都居電支帳戶之冠，這也是一卡通有力的競爭條件，並對一卡通拓展其他金融服務，例如透過一卡通電支帳戶購買基金更為有利。

鄭鎧尹指出，目前電支用戶在六都占比75成，若以票證的話，票證使用者大部分仍集中於南部，主要因為悠遊卡早先一步進軍雙北。他也表示，一卡通目前每個月新增4、5萬用戶，很多來自使用line pay裡的i PASS MONEY的轉帳功能，1個月超過113億，市占占比6成，每月都有約接近200萬人次使用。另外，先前搭配tw QR CODE的現金優惠，也有發揮吸收新戶的功能；此外，在和安聯投信合作啟動買基金服務之後，亦有新戶是為了買基金才來的。

目前一卡通在消費上可使用的特店，全台灣大約有52萬家特店。鄭鎧尹進而比較，一卡通的電支用戶和其他用戶最大差異在於，一卡通的電支用戶主要以現金儲值為多，而非像很多電支用戶是以使用信用卡為主的，亦即，一卡通的用戶是有實際的錢存到錢包裡，一卡通的儲值金額1個月就189億，市占7成以上，而其他電支帳戶都是以使用信用卡為主，由於真正有錢存進一卡通的錢包，所以發展金融服務對一卡通是有利的，有更多金流上的應用面，例如買基金等。

鄭鎧尹分析，全支付最大優勢來自於全聯的加持，其通路優勢很強，一卡通的優勢則在於交通，所以減碳服務也會是一卡通的優勢，所以一卡通推出綠點、永續。一卡通目前已有640萬用戶，而減碳服務、綠點是依附在電支用戶上的，其中640萬的用戶，就是一卡通在電支帳戶上的優勢，把時間往前推，新冠疫情的二年，是電支帳戶成長最多的期間，包括街口、一卡通都被直接推上去。

鄭鎧尹也指出，在營運面上，今年將以轉虧為盈為首要目標，虧損在去年已從1.8億收斂至1.1億，今年至少希望能收斂在1億之內，一卡通主要有電支、電票、儲值卡等三大收入來源，新事業的業務，例如減碳明細帳戶的推動也在積極推展。

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