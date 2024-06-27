金管會20年現況篇／社會容錯 扭轉監管思維

政府當年成立金管會的理想與實際，基本上有落差，一位資深官員回想，最初是為了金檢一元化，後來變成金融監理一元化；原本要仿英國金融監理總署（FSA）的公法人獨立機關，最後是預算、人事都未能獨立。

金管會2004年7月1日成立，採委員制，委員會是金管會最高決策機構，首任主委龔照勝出身外資圈，想要塑造新的監理文化與思維，重用委員，委員也積極爭取表現。

當時，九位委員是金管會的靈魂人物，每位個性鮮明，對內對外講話都很直率。他們抱著使命而來，跟文官互動常有衝突，官員私下稱他們是「九個太陽」。

委員一人一把號，各吹各調，常讓行政院感覺難以控制，一位官員說，當時行政院「差點想把金管會塞回財政部」，要透過組織調整，把金融政策權劃歸財政部。

更讓人震驚的是，金管會成立不久，檢查局長、主委就因弊案黯然下台，接著又有委員涉及收受賄賂，創下金融監理機關被搜索的首例。這一團亂，直到金管會主委胡勝正上任後才慢慢穩住軍心。

八年後，金管會從委員制改成首長制，重新掛牌，委員會變成諮詢性質，現在則剩財政部、經濟部等機關代表，但多數部會都指派副首長開會，形同虛設。

資深官員說，當初委員制並非全然不好，擁有不同專長的委員，確實也常提出各種新思維，火花四射卻也腦力激盪，現在則是全看主委風格。

監理重於發展，是外界對金管會最常見的批評，被視為風格開放的新任主委彭金隆，外界賦予很高期待。

彭金隆上任前曾與金控業者座談，一位與會高層說，會上有很多人批評金管會太官僚、管太細，比如官員會跟業者說「不要一口氣送太多案件過來，會來不及審」，又或者，被重點管理的公司，要先把董事會議程送到金管會，讓人摸不清楚誰才是董事會。這聽起來有些「離奇」，實則與金管會員額少，又怕出問題被外界放大檢視，背後有其無奈。

國泰金總經理李長庚認為，台灣監理官員的素質跟努力程度都非常高，只是受到框架限制，社會少有容錯空間，員額又不足，逐漸變成怕出錯，也形成「重監管輕發展」的監理文化。他認為，社會如果期待金管會要大開大闔，發展過程就要給主管機關容錯空間，否則沒人敢嘗試。

新世代金融基金會董事長陳冲也提到，政府要高度管理金融業，是因為金融業牽涉到取用社會大眾資金，換言之，如果不涉吸收大眾資金的，像券商等就不用管太嚴，「金管會要評估不用管的就不要管，把時間拿來做規劃」，監理思維要與時俱進，古老金融也要用新眼光看待。

（系列三之一）

商品推薦