金管會20年現況篇／創新開發不足 傷競爭力

經濟日報／ 記者仝澤蓉／台北報導

「只有2,300萬人口的台灣市場，卻容納了30多家全方位銀行」，台灣的銀行家數過多，看在星展集團策略長林鑫川眼裡，很競爭，監理機構也辛苦。

林鑫川曾經來台擔任星展銀行（台灣）總經理五年，他觀察，台灣的銀行同質性很高，每一家銀行服務的都是同一批客層，雖然客人的選擇機會很多，但是銀行只能做價格競爭，導致台灣的金融業毛利太低，再不然就是只能做很多對提升銀行「股東權益報酬率」（ROE）幫助有限的貸款業務。

銀行過度競爭，做為主管機關的金管會也顯得辛苦，「要管理那麼多家性質相同的全方位銀行，勢必得把更多的時間、心力花在監管上，每一家要看得很細。」林鑫川說 。

反觀新加坡金融管理局（MAS）則可將監管資源集中在幾家大銀行身上，「有更多心力可以做開發和創新的工作」 。

在台灣這五年，林鑫川經歷顧立雄和黃天牧兩任金管會主委，他發現，這些年台灣的金融環境其實有不少改變，這當中除了有業者自發性地想要改變，也有來自金管會的推動，好比金融機構對ESG的重視。

但他也感受到，在台灣，很多金融改革光靠金管會一己之力不容易推動。好比，過去台灣一直想成為區域的財富管理中心。他提及，新加坡的做法是鼓勵高資產族群在新加坡設立家族辦公室；若台灣也想這麼做，需提出的配套措施，就包括稅法、公司法等改革，但這些都不在金管會管轄，需要有上一層的單位出面協調主導，金管會才能事半功倍。

新加坡在2009年金融海嘯過後，抓緊了亞洲經濟復甦的富裕商機，透過稅務優惠、創新金融服務，讓新加坡金融業更上層樓。

新加坡 金管會 金融業

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