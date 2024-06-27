金管會20年現況篇／銀行多整併少 難走出去

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

20年來，金融市場有巨變，也有一些未能跟上趨勢的「不變」。2004年，銀行49家、壽險公司28家，現在銀行38家，壽險21家，在國際化、大型化趨勢下，金融機構家數並無明顯變化，銀行家數過多（overbanking）問題，依舊原地踏步。

資深官員說，英國前六大銀行存款市占率達八、九成，而台灣前六大僅占四成，多達三成的銀行市占率都不到1%，相當零散。

銀行家數過多、規模不大，國際競爭力也沒有明顯改變。新世代金融基金會董事長陳冲說，大家只是在境內搶來搶去，吸引不到境外資金，像ETF熱潮，現在很多名字為ETF，但已經不是ETF，只為吸引更多的錢跟人潮。

整併有助擴大規模走向國際，金控成立後曾帶動整併，但二次金改爭議後，政府對整併因噎廢食，公股金融整併更陷入停頓。

另一個不變的是，金融業產值占GDP比重，20年來多停留在6%上下，明顯低於新加坡的15%-16%、香港的20%。金融業產值占GDP未提升，顯示金融業發展不如科技業等一般產業，台灣離區域金融中心也就愈來愈遠。

根據全球金融中心排名（GFCI），台北表現最好是在2010年的第19名，今年已是73名。2010年那一年，兩岸洽簽經濟合作協議（ECFA），也是20年來，兩岸關係走得最近的一年。

「那年大家對台灣『充滿了幻想』，」在金管會主委任內簽下兩岸金融監理合作備忘錄的陳冲說，「兩岸關係如果沒有良好的互動，要發展金融中心是機會渺茫。」

富邦金控創投董事長龔天行則說，新加坡、香港是城市型經濟，發展金融中心非常重要；台灣是否有必要成為金融中心，是「選擇的問題」，需具備的條件，也不單是監理機關可以成就的。

他說，台灣曾有機會成為金融中心，那是在兩岸關係和緩，人民幣力爭國際地位，台灣又有海外人民幣部位時，台灣可以趁勢強化金融競爭力，但政治情勢改變後，就變得很難。

經過多年努力，金融業似乎也體認到發展金融中心的先天條件不足，不止政治因素。一位金控高層直白說，「台灣不可能成為金融中心」，星港是英美法系，採負面表列，只要沒踩紅線就可以做，而台灣是採正面表列的大陸法系，很多業務都要核准才能做，如何跟星港比。

兩岸關係 金融中心 金融業

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