金管會20年現況篇／金融市場多變 金管會監理挑戰大

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
20年來，台灣金融產業蓬勃發展，金管會掌管的金融資產規模已達上百兆元。聯合報系資料照
20年來，台灣金融產業蓬勃發展，金管會掌管的金融資產規模已達上百兆元。聯合報系資料照

維持金融穩定，是金管會成立之初的重要使命。20年前，金管會從財政部切割而出，當時金融業資產僅32兆元，20年後，金管會掌管的金融資產規模達上百兆元，台灣金融韌性與競爭力也有不少量變與質變。

20年來，在金管會層層監管下，金融市場出現了三大重要變化。第一是，金融科技、數位金融快速發展，雖然有助普惠金融，卻也衍生更多詐騙，及消費者保護問題。如今，打詐不僅是府院關切的國安問題，更是金管會與銀行日常工作裡的重中之重。

「前十年還好，後十年變化真的很大，先是電子支付、無現金交易浪潮來了，後來純網銀也來了」，一位資深官員回想，十年前金管會開始推動bank3.0，要鼓勵銀行開立數位存款帳戶時，業者還推三阻四，如今網路時代確立，數存帳戶成為標配。

官員直言，「在當時環境，很多銀行對於無法面對面開戶的客人『很沒有安全感』，如今數位存款帳戶開戶數已突破2,000萬戶，前幾年疫情肆虐大家喜歡零接觸，更加速另一波金融數位化。」

數位化助長詐騙

數位化之後，很多業務不需人工處理，也讓詐騙集團有機可乘，加上比特幣等虛擬資產興起，一旦金流走進虛擬世界，就彷彿掉入黑洞，不僅成為監理難點，也助長詐騙。

此外，拜金融科技發展之賜，更多非金融機構開始提供「類金融服務」，一時間，BNPL（先買後付）、P2P個人借貸等融資業者及虛擬貨幣交易平台百花齊放，卻也暗藏陷阱，造成無數受害者，甚至釀成「山道猴子悲歌」。

第二個重大變化是，保險業資產成長速度超越銀行，在金融市場重要性愈來愈高，卻也浮現保險資金去化等問題。

根據中央銀行資料，去年底銀行資產規模比2004年增加1.2倍，保險業則增加了五倍多。

富邦金副董事長曾銘宗說，保險業資產成長比銀行高出好幾倍，使得保險業資產占全體金融機構資產比重，從20年前的一成，上升到現在的三成多。

國泰金總經理李長庚表示，三成的比重可說是全球最高，國外大部分是15%，甚至是個位數。

保險業資產快速膨脹，資金去路面臨極大挑戰，可惜，年復一年，國內並未正視並善用這筆大資金，不僅難以挹注台灣迫切需要的綠能、長照產業，更使得保險業國外投資部位大增，匯兌成本居高不下。

資金出路待解決

李長庚日前在法說會上說，如果台灣公債殖利率跟南韓一樣是4.5%，台灣就不需要延長接軌國際新制時間。一位壽險金控高層認同說： 「台灣公債殖利率現在是1.27%，如果有4.5%，我每天可以吹口哨上班。」

第三個金融巨變是，台灣資本市場規模快步茁壯，卻不夠多元。2004年金管會成立第一年，台股市值15兆元，今年4月已擴張至71兆元，大增近四倍。

台大法律學院副教授楊岳平說，這幾年來，台股市值占GDP（國內生產毛額）比重逐年提高，「台灣是超級前段班，不僅贏美股，也比鄰近的日本、南韓好，跟新加坡則是互有消長。」

儘管如此，這十年來，台灣資本市場卻更加走向「台積電」一個人的武林，缺乏更多的新板塊、新經濟明星。澳洲蒙納許大學法學院教授臧正運直言，台灣在資本市場的多元性、新創募資與國際化程度等，還有很大努力空間。

「台灣有台積電，還有不少業者打入國際AI大廠供應鏈，理應最有條件發展『亞洲那斯達克板』，很可惜，台灣沒有這麼做！」藍濤亞洲總裁黃齊元指出，金管會或許難以獨力促成亞洲那斯達克板，但是整個國家沒看見機會，非常可惜！

台股市值、本國銀行資產規模、壽險業資產規模變化
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保險 金管會

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