獨／震撼彈！0050推手黃昭棠將轉戰富邦投信董座

投信圈出現超級人事震撼彈，前元大投信總經理、現任華南永昌投信董事長黃昭棠將出任富邦投信董事長，因其為台灣ETF市場重要推手，元大台灣50（0050）暨元大高股息（0056）都在他手上長大，正值國內ETF新種商品即將開放之際，富邦金控出手調整富邦投信戰鬥隊形，預告國內規模前五大投信將出現洗牌戰。

據了解，富邦金控（2881）挖角黃昭棠原因有二，一是富邦投信董事長史綱將退休，二是過去兩年間台灣ETF規模飛速成長，凡有ETF業務的投信公司幾乎規模都大幅成長，富邦也大幅成長，但因無法發新產品，幅度相對落後。從今年5月底回推，據投信投顧公會境內基金統計資料顯示，過去兩年內，投信前五強中，元大投信規模大增近兆元，達9,814億元，國泰、群益各增加超過五千億元，復華、中國信託各增3,032億元、2,361億元，富邦投信增加2,190億元；另以增幅來看，群益成長最速、達135.1%，元大成長121.5%居次，復華也翻了一倍，達103.3%，中信72.4%，富邦則是58.1%。

這兩年的變化，催生出元大、國泰等兩家規模兆元投信，群益投信也即將晉級兆元俱樂部，連帶影響公司規模排名，原本規模排名第四的富邦投信，在今年被復華投信超越，退居第五，這對子公司在各金融業別皆居前段班的富邦金控來說，成為不得不正視的問題。

更重要的是，近幾年由元大金控帶動的「投信+證券」ETF獲利方程式，大幅挹注金控獲利，被各大民營金控視為新藍海。富邦金控旗下有大型券商、大型投信，在ETF業務應大有可為。富邦投信因故暫時未能推出新商品，是近兩年蟄伏原因之一，不過，近期已開始積極行銷富台50ETF等商品，希望帶動規模成長。

除富邦投信本身加強商品行銷外，向來擅長從市場挖角高手的富邦金控再度出手，瞄準有「台灣ETF推手」之稱的黃昭棠。黃昭棠是台灣ETF市場建制指標人物之一，2006年由寶來證券轉任寶來投信，歷經指數投資中心執行長，隨2012年寶來投信併入元大投信，出任指數投研團隊執行副總經理，2019年升任元大投信總經理，2021年年初揮別元大投信，同年年中出任華南永昌投信董事長，迄今將滿三年。

一路參與台灣ETF市場從無到有，乃至蓬勃發展，富邦金控重金挖角正是看重他對ETF市場獨特的敏銳度，尤其目前正值台灣市場即將開放主動型ETF、多重資產ETF之際，富邦希望借重他的能力在ETF新一波成長契機把握機會。

除過去在元大投信期間的戰功外，黃昭棠在華南永昌投信練兵三年，期間拿下勞金局標案、穩定發行新基金、基金績效顯著提升，成功重新擦亮老店招牌，也證明他的經營能力。據了解，向來處事圓融的他，將爭取時間，把華南永昌孵育中的ETF系統、商品工作完成至一段落再離開，時間將落在第4季。

熟悉黃昭棠的人都知道他點子多多，就連現在雙北都會區人手一卡的捷運「悠遊卡」名稱，也是他服務於中國信託銀行信用卡企劃部時命名。以其創意、執行力，加上富邦投信的大舞台，黃昭棠將為台灣ETF再創何等風華，勢將受到投信圈高度注目。

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