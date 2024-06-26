王道銀董座駱怡君：台灣成立主權基金利於作為資產管理中心

對於下半年的景氣，王道銀行董事長駱怡君今日受訪時表示，由於AI相關議題已不斷有利多，且全球前三大的DATA Center都將來台灣設置，因此她更為看好AI上下游的產業鏈結合，並認為這將是台灣的景氣關鍵，相信未來護國神山會越來越多；對於台灣作為亞太資產管理中心，駱怡君認為，主權基金設置對達成該目標會更有利。

她認為，台灣算是財富相對多的地方，例如設置主權基金等，財富將如何有運用的出口，有很多面向都可努力。

對於美國景氣，駱怡君也表示，王道銀行在加州有子行，已觀察到美國景氣最快時候已過去了，現在正處於復甦狀態，大選結果不論如何，因為美國是成熟的經濟體，各個政府機關都很成熟，因此對美國未來也持審慎樂觀的態度。至於降息，駱怡君認為，現在市場又偏向認為，9月即有機會降息，但今年應只會降息一次。

對於澳洲辦事處的申設，駱怡君表示，已獲得金管會的批准，且將向澳洲政府遞件了，希望可在今年底就能拿到執照。至於新加坡，正持續向金管會溝通討論，看是以何種型式進去，目前王道銀行希望用創投作為切入點，但由於史無前例，因此，仍持續向金管會溝通。主要是認為銀行營業項目很多，不見得每個點都適合用分行或辦事處進去，她希望能以王道銀行最強的方式進去，這對股東也更有利。

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