王道銀行董座駱怡君拚減碳 攜手一卡通再推「交通減碳卡」

王道銀行（O-Bank）今日宣布與一卡通合作推出擁有交通減碳明細功能的「交通減碳卡」，凡持王道銀行具一卡通票證功能的簽帳金融卡，即日起於王道銀行網銀及APP上即可免費開啟交通減碳明細功能，查詢個人搭乘大眾交通工具相比開車的減碳量之外，王道銀行為鼓勵卡友多搭乘交通工具更祭出當月交通減碳量達20公斤，下個月一卡通自動加值就有10%現金回饋，倘若進而達到40公斤，將更一步晉級再加5%的額外現金回饋，另外高鐵、台鐵一般刷卡消費額也額外再加5碼現金回饋。

對於20公斤的交通碳排量衡量，王道銀行舉例，若以坐捷運為例，大約是從內湖坐到台北車站，40公斤的碳排量，則約從板橋坐到台北車站。

對於減碳努力，王道銀行董事長駱怡君指出，王道銀行內部已有碳定價，及投融資的碳檢查，現在重點進而延伸到對客戶的輔導。2年前，王道銀行是全台灣第一家和萬事達卡進行檢視消費者減碳消費明細的合作，當時推出了「低碳生活卡」，這次再跟一卡通進行「交通減碳卡」簽帳金融卡的合作；對於先前低碳生活卡推動成果，駱怡君也表示，目前王道銀行的卡戶，有十分之一選擇了「低碳生活卡」，相關號召力由此可見。

王道銀行也取得了全球重要的ESG認證的「B型企業」資格，而且該認證要每3年複查一次，駱怡君也很開心的說，王道銀行不但連續獲得認證，而且一次分數比一次高。

王道銀行是國內首家與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」的銀行，一卡通的交通減碳功能可分別計算出搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及公共自行車等不同大眾運輸工具，與搭乘自用小客車相比所產生的不同減碳量，王道銀行App及網銀介面更提供一個月、三個月、半年及一年等不同期間的累積減碳量，讓消費者能清楚知道搭乘大眾運輸工具對地球減碳的幫助。

為響應此功能的推出，王道銀行更推出全台首創以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，自7月1日起至今年底止，只要當月於王道銀行的存款及基金等往來資產餘額達1萬元以上且當月有任一筆刷卡消費，於當月累計交通減碳量達20公斤以上，次月即享一卡通自動加值新台幣1200元以內10%現金回饋；此外，符合上述往來資產餘額條件及任一刷卡消費者，當月交通減碳量若達40公斤以上，次月可再另享高鐵及台鐵刷卡購票合計3000元內額外加碼5%現金回饋。

王道銀行也指出，搭乘大眾運輸的通勤族除了可享有王道銀行簽帳金融卡不限通路且無上限的原有1%現金回饋之外，達到減碳量後更可望額外獲得每個月合計270元的額外加碼交通回饋；「交通減碳卡」共有兩款卡面可供選擇，均採用82%生物可分解材料的環保材質製成，並獲得國際碳中和認證。

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