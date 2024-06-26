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聯卡中心分析信用卡百萬「頂級刷手」 30歲以下年刷破200萬

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
30歲以下的年輕族群，平均每卡年刷卡394筆，消費金額更高達203.9萬元。圖／聯合報系資料照片
30歲以下的年輕族群，平均每卡年刷卡394筆，消費金額更高達203.9萬元。圖／聯合報系資料照片

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）指出，透過聯卡中心信用卡大數據平臺，分析2023年我國信用卡消費資料（信用卡及簽帳金融卡，不含繳稅資料），顯示位居台灣信用卡消費前1%的頂級消費族群，其消費貢獻占所有卡片刷卡總金額的21.5%，平均每卡年刷卡金額逾144萬元，堪稱「頂級刷手」。

聯卡中心指出，根據行政院主計總處資料，2023年我國全年經濟成長率僅1.31%，為14年來新低，而2023整年的消費者物價指數超過2%的通膨警戒線。儘管整體大環境經濟表現不佳且物價高漲，但在消費上民眾仍表現出色，在消費市場火熱的環境下，發卡機構及信用卡特約商店應如何針對不同消費族群提供優惠和回饋成為關鍵課題。進一步分析頂級刷手的消費行業，可以發現頂級刷手更重視及願意在旅行及汽機車相關的支出，且於汽機車產業上消費的平均每卡年刷卡金額近30萬元，為一般刷手的30.8倍。

另外，頂級刷手中女性刷手比例過半數，但男性刷手的平均每卡年刷卡金額及刷卡筆數，則是都高於女性，刷卡力道顯得男大於女。不過，女性刷手在單筆金額消費上則是高於男性。

聯卡中心並分析，比較男性及女性頂級刷手消費的行業，其中發現新竹縣市青壯年男性愛玩車，台北市熟齡女性重旅行。分析頂級刷手的年齡層分布，40歲到50歲的頂級刷手卡數占比32.8%最多，年輕族群（40歲以下）頂級刷手卡數占比雖不到三分之一，但其消費能力卻位居前段，尤其是30歲以下的年輕族群，平均每卡年刷卡394筆，消費金額更高達203.9萬元，展現驚人的消費實力。

信用卡 刷卡 消費者物價指數

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