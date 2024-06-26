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新光人壽「有史以來」最大人事變革 3投資大將晉升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽。圖/新光人壽提供
新光人壽。圖/新光人壽提供

新光人壽26日召開董事會，決議擬處分國內不動產，此為新壽今年以來第4度經董事會決議擬處分國內不動產。另外，據了解，新壽在此次董事會中進行了堪稱為「有史以來」最大的人事變革，其中，包含投資長王世聰在內的3位投資大將得到晉升。

新光人壽今日召開董事會，據了解，人事調整為重點議案，有多位主管職位進行變動，升遷的、平調的、降職的都有，堪稱為「有史以來」最大的人事變革，其中，投資長王世聰從副總經理晉升投資轄區資深副總經理，投企股票轄區資深協理趙永宏晉升副總經理，外匯固收轄區資深協理陳詠怡晉升副總經理，應為投資績效亮眼，故而晉升。

新光人壽近期在人事布局上相當積極，今年5月也與DDI美商宏智合作，導入「接班人計劃」，最高主管高潛人選共15人，平均年齡50歲；部主管高潛人選32人，年齡分布40～55歲，這47人接班梯隊將逐步展開培訓，參與決策會議並紀錄會議內容，逐步檢視領導表現，預計一年後可看到成果。據悉，新壽副董洪士琪也是接班人計劃其中之一，此計畫也將把新壽打造成一個更加年輕化的公司。

另外，新光金（2888）今日代子公司新壽董事會決議擬處分國內不動產。新壽於今年1月23日、3月26日及4月24日董事會亦有通過決議擬處分國內不動產，此次為新壽今年第4度決議處分國內不動產。新光金表示，新壽會例行會對不動產收益進行檢視，為一般業務操作。

新壽

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