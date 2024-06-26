拚資產活化 新光人壽董事會決議擬處分國內不動產
新光金旗下新光人壽今天召開董事會，決議擬處分國內不動產。新光金表示，此為例行檢討、維護作業，持續進行資產活化。
新光金今天代子公司新壽公告，新壽董事會決議擬處分國內不動產。新光金指出，此為子公司進行例行維護及檢討，並適當進行資產活化。
新壽在今年1月23日、3月26日、4月24日及今天召開的董事會，均有決議擬處分國內不動產。據了解，標的均非大型物件，主要是處分零星小筆不動產。
新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於金管會200%法定標準，新光金今年首季先透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽新台幣70億元，另正辦理金控現金增資及透過新壽發次債籌資，以強化新壽資本。
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