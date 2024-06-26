BIS：5月台幣實質匯率指數高於韓元 我出口報價競爭力輸韓國

國際清算銀行（BIS）公布，2024年5月新台幣實質匯率指數升抵98.2、高於韓元的95.2，兩國間的匯率指數差距3，與前一個月相同，代表台灣出口報價競爭力持續輸給韓國。放眼主要亞幣，星元實質匯率指數115.2，創歷史新高、為「亞幣最強」；日圓實質匯率指數68.7，為歷史新低，淪「最弱亞幣」。

BIS每月公布匯率指數，2024年5月新台幣實質匯率指數為98.2，高於前一個月的98，為兩個月高點；台灣主要貿易對手國貨幣韓元，5月實質有效匯率指數為95.2，高於前一個月的95，同為兩個月高點，因此，兩國間差距維持與前一個月相同的3，顯示純粹以匯率而言，韓國較我國更具出口競爭優勢。

央行統計顯示，新台幣匯率5月升值1.22角，升幅為0.38%，韓元匯率則是貶值0.18%。

其他亞幣方面，星元實質匯率指數115.2，創歷史新高，日圓實質匯率指數68.7，為歷史新低；至於人民幣，5月實質匯率指數91.1，為2013年3月以來、逾11年最低水準。

央行數據指出，星元匯率5月升值0.66%、為主要亞幣升值冠軍，日圓匯率貶值0.18%，人民幣兌美元僅微幅貶值0.03%。

BIS資料顯示，5月美元實質匯率指數為109.6，低於前一個月的109.7，跌至兩個月低點。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指，新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，指數上漲，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數上漲，表示台灣出口報價競爭力減弱，原因包括新台幣匯率升值或物價上漲。

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