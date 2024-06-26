凱基證券模擬交易賽大學生獲利51%奪冠 賽後派對揭心法

凱基證券對年輕學子的理財教育扎根廣受認同，4月推出的「模擬交易-校園爭霸賽」，短短三周即吸引2,000多位各類不同科系的同學報名參賽，適逢台股5月下旬行情波動較大競賽排名不斷變化，最終結果由高雄科大金融資訊系賴同學以報酬率51.5%脫穎而出。

除針對前五名交易操作績效優異的同學頒發5萬元獎勵，凱基證券同時提供參加獎及分享獎，鼓勵不論報酬率高低，分享競賽中學習到的寶貴投資經驗。

本次競賽第一名、第五名由高雄科大金融資訊系包辦，第二至第四名分別由清大特教系、台大醫學系、逢甲電機系同學獲得，參與同學科系除以往較積極的財金科系外，更不乏資工、化學、法律、國文、環工等不同領域的同學參與。

許多同學反應以往也有類似的競賽但並未參與，因為缺少下單經驗及基礎認識，這次凱基證券不僅提供操作教學影音，賽前還有衝刺班教選股，幫助他們有信心踏出投資第一步，更有回到準備大學入學考試的感覺。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，投資是一件非常有趣的事情，即早開始接觸並投入研究，會讓我們更有機會在工作之餘實現自我，凱基證券會持續協助初接觸股市的投資人，提供理財投資的專業知識、了解交易風險之重要性，落實公平待客精神打造友善金融環境。

有別於一般競賽頒獎，凱基證券更舉辦「賽後派對After Party」邀請同學分享投資心得，本屆第一名的高雄科大賴同學表示，「透過模擬交易的現股當沖功能快速累積報酬，對於獲利不佳就果斷賣出，獲利的適時加碼也非常重要，心態上也力求保持冷靜，找尋適合自己的方法勇敢執行。」

台大財金系黃同學則指出，「賽前提供的台股贏家筆記，讓我對股市交易的基本操作和策略有更深刻的理解，像是市價單和限價單的解釋，能夠清楚明白實際操作時如何根據市場選擇合適的交易方式，更讓我感興趣的是K棒圖表說明，以及如何利用這些數據判斷盤勢，對投資新手無疑是寶貴資源。」

凱基證券賽後派對同時邀請三大導師暢談投資經驗，包括凱基投顧資深副總張耀仁分享30年多空策略投資心法、量化策略主管張舜傑介紹最新的策略選股工具，以及獨創「AI智能股票系統」的G股網創辦人G股團長的經驗分享，現場同時舉辦闖關活動，讓剛接觸投資的同學先體驗投資一定會碰到的各種問題，例如選股、個股目標價、產業研究分析等，更希望透過凱基證券「隨身e策略」APP提供的模擬交易功能，讓年輕投資人先熟悉股票交易規則及練習平台操作，未來進入市場能得心應手。

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