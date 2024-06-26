股市漲破百點、匯市卻爆量重貶 匯銀曝關鍵主因

國內股匯走勢脫鉤。儘管台股26日收盤大漲逾百點，新台幣匯率卻在美國聯準會「鷹」聲嘹亮，以及熱錢湧現獲利了結匯出潮下，終場重貶1.11角，以32.554元作收，為近兩個月低點；估計外資一天匯出12億美元，出口商與中央銀行也聯手拋匯，匯市交投超熱絡，一天就爆出24.7億美元的成交巨量。

台股今天歷經震盪後大漲逾百點收盤，新台幣匯率卻與多頭氣勢猛烈的股市背道而馳，盤中一路走貶，收盤更是一舉貶破32.5元關卡；匯銀主管透露，若非出口商看到32.5元的「甜甜價」連忙進場拋匯，加上央行不樂見新台幣匯率貶速過快，同步進場調節，新台幣匯率恐怕還會貶得更重。

展望後市，匯銀主管指出，美國聯準會降息時程依舊撲朔迷離，牽動國內外股匯市風向，估計短期內，新台幣匯率仍將位於32.2~32.8元的區間波動整理。

央行資料顯示，美元指數今天上漲0.3%，主要非美貨幣清一色貶值，新台幣匯率貶值0.34%、意外淪為「最弱亞幣」。至於日圓與星元匯率，今天分別兌美元貶值0.26%與0.24%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元與人民幣匯率，貶幅為0.09%與0.05%。

匯銀主管說，近日多名聯準會官員發表「鷹」派言論，甚至有官員表示，不排除支持聯準會再度升息，令市場大感震驚，這也導致美元指數上漲、主要亞幣身價挫跌。

匯銀主管分析，新台幣匯率之所以淪為「最弱亞幣」，主要是熱錢在股市獲利了結後大舉匯出，但台股多頭氣勢若能持續延燒，不排除熱錢將認錯回頭、再度匯入台灣加碼股市。

此外，美國本周將公布個人消費支出物價指數（PCE），此為聯準會最關注的通膨指標之一，數據結果將牽動聯準會的降息時程，市場屏息以待。

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