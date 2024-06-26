中信產險董座請辭 內定由台壽董事許東敏接任

中信金26日公告，中信產險董事長林欽淼請辭包括中信產險董事長、台灣人壽董事以及中信產董事等所有的職務，至於接替人選，據了解將由台灣人壽董事許東敏接任中信產險董事長，中信產險將在7月完成改選董事長的程序。

據了解，林欽淼已經在今日遞交請辭書，請辭生效日於7月2日生效，自從中信金合併台灣人壽之後，林欽淼一直留在中信金體系，包括2015年他接任台灣人壽總經理，並在2017年轉任產險董事長，此次他請辭上述職務之後，應該就此離開中信金，外傳他將換跑道轉戰台產。

今年68歲的林欽淼是政治大學經營管理碩士，除了擔任中信產險董事長，他也曾任台灣人壽總經理、投資長、策略長等重要職務，

許東敏則是去年4月20日於中壽退休，當時為首席執行副總，在去年4月28日來到中信金出任台灣人壽董事，他在凱基壽（前中壽）服務近40年，退休前統籌中壽的法遵、風控等業務，目前已內定接任中信產險董事長。

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