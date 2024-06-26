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去年信用卡刷出4.18兆元 前1%「頂級刷手」貢獻逾二成

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
根據信用卡大數據分析，全台消費前1%的頂級刷手，一年平均刷出144萬元。圖/聯合報系資料照片
根據信用卡大數據分析，全台消費前1%的頂級刷手，一年平均刷出144萬元。圖/聯合報系資料照片

2023全年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，信用卡簽帳金額也達到4.18兆元，雙雙創下歷史新高，其中信用卡消費前1%的頂級消費族群其消費貢獻占所有卡片刷卡總金額之21.5%，平均每卡年刷卡金額逾144萬元，是一般消費族群之28倍，堪稱「頂級刷手」。

聯合信用卡中心透過聯卡中心信用卡大數據平台分析，發現頂級刷手更重視及願意在旅行及汽機車相關的支出，且於汽機車產業上消費的平均每卡年刷卡金額近30萬為一般刷手之30.8倍，其中新竹縣市青壯年男性愛玩車，台北市熟齡女性重旅行。

40歲到50歲的頂級刷手卡數占比32.8%最多，年輕族群（40歲以下）之頂級刷手卡數占比雖不到三分之一，但其消費能力卻位居前段，尤其是30歲以下的年輕族群，平均每卡年刷卡394筆，消費金額更高達203.9萬元，顯示驚人的消費實力。

頂級刷手主要集中在六都，其中又以台北市居首、新北市居次，雙北地區持卡人占比合計達45.5%，而16縣市中則以新竹縣、市占比最高，合計超過7%。

進一步細看全台368鄉鎮區的頂級刷手前十大區域分布，第一名為台北市大安區占4.1%，依序為台北市中山區占3.5%、台北市內湖區占3.1%、新竹市占3%、新北市板橋區占2.7%，其中新竹市為前五名中唯一非位於雙北地區，表現格外亮眼，另外，這些地區的高消費顧客集中，顯示了當地經濟發展和消費水準。

信用卡 消費

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