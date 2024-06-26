元大人壽攜手甘霖基金會 端午前夕關懷失智長輩協助防詐

元大金控（2885）旗下元大人壽第三度攜手甘霖基金會舉辦「銀髮微笑•有愛無礙-端午關懷長者活動」，端午節前夕訪視近百位輕度失智長輩，除了致贈應景的端午粽，更以手作端午芳香吊飾DIY活動，搭配自編自演的金融防詐騙短劇，協助長輩建立金融風險意識之餘，也傳遞愛與溫暖。

今年元大人壽透過自編自演，以家中阿嬤接到假冒國外孫女來電，請家人匯款的情境短劇為主題，生動的對話與逼真的道具，讓防詐知識更容易留下深刻印象，擬真的情境讓長輩們紛紛舉手搶答「選我，選我，我知道防詐騙專線電話是165」。長輩好奇元大志工為何會有這樣別出心裁的構想？負責編劇的志工夥伴表示，自己的阿嬤就曾有接到詐騙電話的經驗，希望藉由這種更生活化、更接地氣的詮釋方式，讓長輩具有防範詐騙的基本能力。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，失智長者由於認知功能出現障礙，判斷能力與警覺心不足，再加上子女們無法時刻陪伴，易淪為詐騙集團鎖定的目標，感謝元大人壽以「疼惜家人」的心情，在端午節前夕，抽空來到長輩們熟悉的環境，陪伴他們一起歡度端午佳節，還親自演出充滿創意的防詐短劇，讓現場長輩輕鬆融入情境，強化防詐記憶，針對問題也紛紛舉手搶答，熱情回應的樣子感覺年輕了十歲。

參與此活動的元大人壽台中通訊處主管表示，自己雖然是第三度參與活動擔任志工，但每次從志工職前訓練，到現場陪長輩的DIY交流互動，都讓他心中充滿感動與能量，尤其是長輩開心地問他：「少年仔，你去年有來喔，我認得你」，更讓他有見老朋友般的一期一會感觸。

元大人壽順應人口高齡化與少子化趨勢，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，滿足各類客戶需求，落實公平待客原則。長期透過企業志工的力量舉辦「樂齡守護列車」系列活動，期望走入社區關懷更多長者，降低社會弱勢族群被詐騙的風險，迄今已舉辦超過20場相關活動。未來亦會持續投入資源，走入偏鄉，以更多元、創新方式，舉辦更多公益活動，為社會安康盡心力。 元大人壽「銀髮微笑•有愛無礙-端午關懷長者活動」陪伴長者手作端午芳香吊飾，度過溫馨佳節。元大人壽／提供

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