Fed官員放鷹外資落跑 新台幣爆量重貶摜破32.5元

台股今天震盪收紅，不過外資逢高獲利了結，匯出態勢猛烈，加上美國聯準會官員放鷹，雙重壓力導致新台幣貶幅擴大，摜破32.5元重要關卡，收盤收在32.554元，重貶1.11角，創近2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.71億美元大量。

台股今天開高衝上23000點，最高觸及23074.74點，上漲近200點，隨後走勢震盪。尾盤在權值股台積電、聯發科有撐之下，台股最後上漲110.72點，收在22986.69點。

儘管台股重拾上攻動能，外資依舊提款台股並瘋狂匯出，外匯交易員直言，今天外資源源不絕地匯出，新台幣匯率以32.46元開出後，一路走貶，摜破32.5元關卡，盤中最低觸及32.558元，不過出口商眼見匯價來到32.5元的甜蜜價位，拋匯也不手軟，讓貶勢得以稍踩煞車。

外匯交易員分析，台股今天上漲逾百點，股匯卻脫鉤，主因台股近期已經漲了一大段，外資進行獲利了結，大舉匯出所致；不過台灣經濟基本面轉佳，如果美股、台股多頭續航，後續仍有題材吸引外資重新匯入，新台幣可望獲得支撐。

根據央行統計，在聯準會官員出面放鷹、稱今年可能不會降息後，美元指數今天上漲0.3%，亞幣全面走弱，人民幣小跌0.05%，韓元貶值0.09%，日圓跌0.26%，新台幣匯率受到台股下挫、熱錢落跑拖累，重貶0.34%，淪為最弱亞幣。

外匯交易員指出，聯準會貨幣政策路徑持續牽動市場情緒，美國本週將公布個人消費支出物價指數（PCE），也是聯準會青睞的通膨指標，市場屏息以待；近期可先關注外資進出動向，以及市場如何消化PCE數據帶來的訊息，在方向尚未明朗之前，新台幣料將延續區間整理。

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