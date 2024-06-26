王道銀攜手一卡通合推交通節能減碳卡 減碳享額外加碼回饋

王道銀行（2897）今日宣布與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」，凡持王道銀行具一卡通票證功能的簽帳金融卡，即日起於王道銀行網銀及APP上即可免費開啟交通減碳明細功能，查詢個人搭乘大眾交通工具相比開車的減碳量；同時王道銀行更發行全新的「交通減碳卡」，首創以交通減碳量決定交通回饋優惠，減碳量愈多享有的現金回饋也愈多，前一個月的交通減碳量達一定門檻，就可享一卡通自動加值最高10%現金回饋、高鐵和台鐵一般刷卡消費額外加碼5%現金回饋，鼓勵消費者多多搭乘大眾交通運輸工具，綠色出行。

王道銀行董事長駱怡君表示，面對淨零碳排的趨勢，我們有責任投入更多努力讓環境變好。交通運輸所產生的碳排放量對於環境有一定程度的影響，若能多多倡議大眾運輸，對環境將大有助益。王道銀推出全新交通減碳明細功能及交通減碳卡，讓消費者能掌握搭乘大眾交通工具的減碳效益，同時藉由豐富的交通優惠回饋，期能進一步吸引更多消費者加入綠色行動的行列，用交通減碳為永續生活加分。

王道銀行是國內首家與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」的銀行，一卡通的交通減碳功能可分別計算出搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及公共自行車等不同大眾運輸工具與搭乘自用小客車相比所產生的不同減碳量，王道銀行APP及網銀介面更提供一個月、三個月、半年及一年等不同期間的累積減碳量，讓消費者能清楚知道搭乘大眾運輸工具對地球減碳的幫助。

配合此功能推出，王道銀行也新發行全台首創以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，自2024年7月1日起至2024年12月31日止，只要當月於王道銀行的存款及基金等往來資產餘額達新台幣1萬元（含）以上且當月有任一筆刷卡消費，於當月累計交通減碳量達0公斤以上，次月即享一卡通自動加值新台幣1,200元以內10%現金回饋；符合上述往來資產餘額條件及任一刷卡消費者，當月交通減碳量若達40公斤以上，次月可再另享高鐵及台鐵刷卡購票合計新台幣3,000元內額外加碼5%現金回饋；故搭乘大眾運輸的通勤族除了可享有王道銀行簽帳金融卡不限通路且無上限的原有1%現金回饋之外，達到減碳量後更可望額外獲得每個月合計新台幣270元的額外加碼交通回饋；交通減碳量愈高，交通優惠愈高。「交通減碳卡」共有兩款卡面可供選擇，均採用82%生物可分解材料的環保材質製成，並獲得國際碳中和認證。

此外，為了鼓勵所有客戶開始瞭解交通工具選擇對地球的影響，王道銀行具一卡通功能的所有卡友，不論新舊戶，只要開啟「交通減碳明細」功能便可享有多重優惠，2024年7月1日起至2024年12月31日止，只要開啟交通減碳明細功能，申購王道銀行發行的全系列信託基金和海外ESG債券即可享手續費1折優惠，開啟該功能後於網頁透過專屬連結申辦王道銀行綠色信貸，利率可享減碼1%優惠；此外，凡當月累積一卡通交通交易達三筆（含）以上，次月即可享新台幣50元現金回饋，活動期間每卡限回饋一次；完成前述任務且註冊一卡通iPASSMONEY帳戶並加入一卡通綠點回饋計畫，每趟旅程於下兩個月可再獲一卡通綠點2倍送，綠點1點相當於新台幣1元，可用來折抵大眾交通費用；最後，完成前述任務且當月交通減碳量累積達20公斤，於下兩個月可額外獲贈一卡通綠點30點，每卡每月限回饋一次。

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