聯卡中心：金字塔頂層刷手 去年每卡平均刷144萬元

聯卡中心今天指出，發現位居台灣信用卡消費前1%的頂級族群，消費貢獻占總刷卡金額的21.5%，平均每卡年刷卡金額逾新台幣144萬元，更是一般消費族群的28倍，堪稱「頂級刷手」。

聯卡中心信用卡大數據平台，透過2023年台灣的信用卡消費資料，包含信用卡及簽帳金融卡，但不含繳稅資料，深入探討消費金字塔頂端的客戶，分析高消費族群的行為和特徵。

聯卡中心指出，根據行政院主計總處資料，2023年全年經濟成長率僅1.31%，為14年來新低，儘管整體大環境經濟表現不佳且物價高漲，但在消費上民眾仍表現出色，去年全年民間消費規模突破11兆元大關，信用卡簽帳金額也達到4.18兆元，雙雙創下歷史新高。

聯卡中心分析，將2023年內有消費卡片按1年內累計消費金額由高至低排序，年消費金額的中位數僅約1.9萬元，而年消費金額超過61萬元，即屬於排行前1%的消費者。

前1%族群消費貢獻占所有卡片刷卡總金額的21.5%，平均每卡年刷卡金額逾144萬元，更是一般消費族群5.1萬元的28倍，堪稱「頂級刷手」。頂級刷手平均單筆刷卡金額為5396元，也是一般刷手的4.4倍。聯卡中心指出，高頻消費和高額消費顯示頂級刷手強大的購買力和對信用卡支付的高度依賴性。

聯卡中心進一步比較頂級刷手及一般刷手在主要行業的消費金額，發現頂級刷手在汽機車及其零配件、用品零售業消費上的平均每卡年刷卡金額近30萬元，較一般刷手高出約30.8倍，反映出對高價值商品和服務的偏好，對於高端消費市場的發展具有重要推動作用。

頂級刷手性別分析部分，聯卡中心發現，男女性消費實力不相上下。男性刷手在平均每卡年刷卡金額及刷卡筆數皆高於女性，而女性則在平均單筆金額消費上高於男性，顯示女性刷手占比多，男性刷手消費行動力高。

在地區分布上，頂級刷手主要集中在六都，其中又以台北市居首、新北市居次，雙北地區持卡人占比合計達45.5%，而16縣市中則以新竹縣、市占比最高，合計超過7%。

聯卡中心表示，頂級刷手的消費行為對於市場具有重要的指標意義，發卡機構和商家需靈活應對、不斷創新，才能滿足高端客戶的需求，並提升市場競爭力。

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