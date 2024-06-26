瑞士隆奧投資管理 在台灣推出首檔墮落天使債券境外基金

瑞士隆奧投資管理宣布在台灣推出墮落天使債策略的瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金，這是該公司持續拓展在亞洲業務並擴大在該地區產品供應的一部分。

瑞士隆奧投資管理為瑞士隆奧集團旗下的資產管理公司，該集團為瑞士歷史最悠久的私人銀行之一，擁有超過228年的經驗。作為一家全球性的財富和資產管理公司，瑞士隆奧已在亞洲經營超過35年，為該地區的機構法人、家族與一般零售客戶提供創新且全面性的財富和資產管理服務，涵蓋了核心資產和另類投資範疇，且與主要亞太市場（包含台灣）皆有策略聯盟的合作夥伴。

推出瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金是瑞士隆奧投資管理在台灣的最新里程碑，繼2023年成功推出瑞士隆奧亞洲價值債券基金之後，受到了台灣客戶的高度認可，並希望增加固定收益資產配置。

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金是一種與眾不同的非投資等級債策略，投資於從投資等級的債券降評至非投資等級債的全球固定收益市場債券。研究顯示，在降評時，這類型降評的墮落天使債券價格通常顯著低於同級別的其他債券，但在接下來的6到24個月內價格會回升，因此，為進行嚴格基本面分析的積極投資者提供一個獨特的機會，以確保這些公司的信用評等不會繼續惡化。

自2021年推出以來，該基金引起投資者的強烈興趣，截至2024年4月管理的資產規模達到3.6億美元。

「瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金」建立在瑞士隆奧投資管理對墮落天使債現象的市場領先研究基礎上，研究結果顯示如下：

1.從投資等級債（BBB）降評的債券，其信用利差顯著高於其他BB（非投資等級債的最高信評）級債：墮落天使債的BB+級債券在降級後的利差比同類型高出290個基點。 2.債券價格在2年內恢復。 3.在任何市場周期下，墮落天使債提供比投資等級債、BB級和高收益債等級更好的報酬和夏普比值：墮落天使債的年化報酬率為8.8%，高收益債券（非投資等級債）為6.7%，夏普比率分別為0.8和0.54。

該基金投資組合包含約270檔債券，平均評級為BB+，是根據對發行人的基本面分析而選出的，並在投資的過程中考量永續性。

展望2024年下半年，瑞士隆奧投資團隊預期高利率環境和可支配所得的下降將對企業信用評等產生不利影響，特別是具有周期性的消費產業。這將使墮落天使債券的供應增加，進而成為投資者績效的催化劑。

瑞士隆奧投資管理持續與展新證券投資顧問合作，身為台灣的總代理，將公司的投資策略銷售給台灣的機構法人、家族與一般零售客戶。

瑞士隆奧投資管理CORE投資長Yannik Zufferey表示：「在瑞士隆奧投資管理，我們長期以crossover債券(評級在BBB-BB之間)策略提供相對穩健回報而有不錯的成績，我們相信我們的「墮落天使債券策略」會帶給客戶相似具有說服力的投資機會，我們市場領先的投資團隊，結合了基本信用分析和系統化能力，致力於抓住這些機會，我們很高興現在將這個策略和潛在的回報提供給台灣的客戶」。 各債種比較。( 資料來源：Bloomberg，瑞士隆奧整理） 瑞士隆奧投資管理CORE投資長Yannik Zufferey(展新投顧/提供)

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