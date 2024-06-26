王道銀：AI催動台灣景氣 盼雪梨辦事處年底前核准

AI熱潮帶動上下游產業鏈，王道銀董事長駱怡君今天表示，樂看台灣景氣發展，希望台灣有越來越多護國神山；此外，金管會4月核准王道銀赴澳洲申設雪梨代表人辦事處，駱怡君期盼今年底前能獲得澳洲當地主管機關核發執照。

王道銀行今天攜手一卡通公司透過數據啟動綠色金融，舉行交通減碳卡記者會。駱怡君接受媒體聯訪談及景氣看法，她表示，人工智慧（AI）議題和國際大廠爭相來台設置資料中心，帶動相關上下游產業鏈，讓台灣景氣不錯，並希望未來台灣的護國神山越來越多。

至於王道銀澳洲雪梨辦事處的申設進度，駱怡君透露，目前正在等待澳洲政府的回饋，預計今年年底前有望獲得執照。

王道銀和一卡通公司今天推出「交通減碳明細卡」，透過一卡通交通數據計算持卡人碳足跡碳減量，並根據減碳量提供交通優惠；搭配王道銀app讓持卡人清楚知道減碳量，提升環保意識。

駱怡君表示，2年前王道銀就是全台首家推出「消費碳排放明細」的銀行，主要是喚醒大家的碳意識，而目前社會大眾對減碳心態更加濃厚，王道銀推出更加實際的優惠，達到另一種創舉。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，行為改變是達到淨零的重要關鍵，iPASS一卡通擁有完整的交通搭乘數據，可協助銀行用戶計算搭乘綠色運具的減碳量，提升大眾環保意識，並為金融機構提供實質數據，推動綠色金融服務。

鄭鎧尹指出，今年是一卡通公司的10週年，今年更訂為一卡通的永續元年。在永續服務上，推出「一卡通綠點」盼促進減碳消費，而背後正是數據中台的紀錄與數據支持，未來將共同努力為減緩全球暖化及強化環境韌性盡一份心力。

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