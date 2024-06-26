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聯準會降息在即 迎接債起跑點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
據FedWatch預估，聯準會將在9月降息的機率較高。路透
據FedWatch預估，聯準會將在9月降息的機率較高。路透

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率為3.3％，相較前月下滑0.1百分點，且低於市場預期，顯示通膨已逐漸受控。據FedWatch預估，聯準會將在9月降息的機率較高。永豐投信表示，當聯準會開始啟動降息，將有利債市迎來多頭機會，長天期債券的存續時間長，對利率的敏感度較高，受惠降息所帶來的資本利得空間相對大，可優先布局長天期的美國公債或投資等級債券ETF

根據CMoney資料統計，截至2024年5月，今年以來國內債券ETF（不含槓桿加反向型），整體規模增加約5,168億，總規模超過2.5兆，受益人數突破170萬人。其中，最直接受惠降息的美國公債ETF當中，以永豐20年期以上美國公債ETF（00857B）為例，其規模及受益人數雙雙大幅成長，規模增加近211%、受益人數增加166.62%。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥指出，自美國聯準會2022年以來的快速升息，價格首當其衝的就是受利率影響較大的長天期債券。隨著聯準會逐漸控制通膨，今年降息可期，債市已具備投資利基，投資人可把握入市機會，參與降息的債市利多行情。

林永祥表示，散戶投資人最簡便投資債券的方式，就是透過債券ETF，除了資金門檻相較直接投資債券來得低，也能夠分散單一債券風險。此外，如果景氣趨緩使經濟受到影響，債券的違約風險可能因此升高，可選擇信評較高的美國公債或是銀行債、金融債等，違約風險相對較低。

債券ETF 散戶投資人 美國公債 聯準會 降息

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