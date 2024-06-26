中信產險董事長林欽淼請辭 遞出辭任書、7月2日生效

中信產險董事長林欽淼請辭。中信金控（2891）26日公告，林欽淼請辭包括子公司台灣人壽董事以及中信產董事，連帶卸下中信產董事長職務，林欽淼已經在今日遞交請辭書，請辭生效日於7月2日生效。

林欽淼擔任台灣人壽與中信產董事任期，原本從2021年開始到2024年10月3日為止，但卻在任期到期前三個多月遞出辭呈，中信金控回應，中信產董事長林欽淼因個人因素請辭，於今日接獲辭任書，新任董事長人選今日重訊尚未出爐。

林欽淼1956年生，國立政治大學經營管理碩士，曾任台灣人壽總經理、投資長、策略長等重要職務，並曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事，2015年接任台灣人壽總經理，2017年轉任產險董事長。

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