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保誠人壽舉辦幸福日 近千位員工及眷屬一起同樂

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽舉辦員工幸福日。保誠人壽/提供
保誠人壽舉辦員工幸福日。保誠人壽/提供

作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽持續打造工作與生活和諧的企業文化。日前舉辦2024保誠幸福日，邀請員工們帶著家人及毛小孩走出戶外，一起在新竹小叮噹科學主題園區共享「MeWe一起夯樂趣」。今年的保誠幸福日「MeWe一起夯樂趣」有近千人一起參與，創下歷年新高！在炎炎夏日近千人聚集烤肉的場景頗為壯觀，也在在顯示出三明治族的韌性，當天參加活動的員工扶老攜幼，年紀最長者為95歲，最小的僅4個月，橫跨將近一世紀的年齡差，顯示活動不僅老少咸宜，更展現出保誠人的熱情與凝聚力。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「有快樂的員工，才能成就滿意的客戶。我們不僅用心打造讓員工持續成長、實現職涯發展的優質職場，也非常重視員工的健康與福祉，透過舉辦不同形式的活動，讓員工的身心靈得以放鬆。幸福日是保誠人壽一年一度的大活動，我們串聯全台灣的員工和他們的眷屬以及毛小孩們，一同享受家庭時光，也藉此謝謝員工家人們的支持。MeWe一起好幸福！」

今年保誠幸福日的「夯樂趣」包含三大主題：烤肉、歡唱卡拉OK以及趣味闖關遊戲，滿足不同年紀參加者的喜好。其中在闖關遊戲部分，結合舉辦地點的主題遊樂園區，以科學教育為遊戲概念，寓教於樂；現場也設有迎賓拍照的服務，即拍即印，讓大朋友和小朋友為開心時刻留下美好回憶。當天參加的員工表示，平常沒有太多機會和自己的父母出門走走，很高興藉由幸福日活動，可以帶著爸媽和小小孩、毛小孩一起外出走走，也讓家人認識自己平日工作的同事們，愜意地度過了美好的周末時光。跟著爸媽參加幸福日的小朋友們也表示，可以在活動中認識其他年齡相仿的玩伴，在主題遊樂園區裡先玩一波，彷彿已經開始放暑假了，超開心！

今年活動也特別加入歡唱卡拉OK，透過歌唱紓解平日的工作壓力。保誠人壽鼓勵員工號召同好成立各式社團，目前公司內部已成立了12個社團，其中就包含歌唱社、電影社和籃球社等，結合有相同興趣或嗜好的員工，藉此拉近不同部門間的距離以及增加員工間的互動，有助於工作上的協作。好吃好玩的活動，當然還要有獎品豐富的抽獎活動劃下圓滿的句點。

保誠人壽秉持「以客為本」的精神，重視客戶和員工的需求，除了在專業上為客戶提供最貼切的保險解決方案以及服務外，也關心員工的福祉與身心健康。身為三明治族首選的保險公司，保誠最懂三明治族的憂慮和想望，因此也希望身為三明治族的員工可以兼顧自我實現與守護家人，珍惜與家人相聚的每一刻，實現真正的一起好幸福。

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